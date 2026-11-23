V tomto týdnu může v Česku každý den mrznout i přes den a sněžit. Denní teploty nebudou vyšší než čtyři stupně Celsia nad nulou, koncem týdne dokonce bude maximálně plus jeden stupeň. Každý den může napadnout několik centimetrů sněhu a ve čtvrtek možná na jihovýchodě země napadne až 15 centimetrů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Minulý týden se opakovaně dostaly nejvyšší denní teploty i nad deset stupňů, ve středu překonaly dokonce 15 stupňů. Tento týden se výrazně ochladí, protože maxima zřejmě nepřesáhnou čtyři stupně nad nulou. „Začíná poslední týden meteorologického podzimu, počasí ale bude ryze zimní,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
Už v pondělí bude dle nich místy sněžit – nejvíce na horách na severu a severovýchodě, kde se mohou tvořit i sněhové jazyky. Na horách může napadnout až deset centimetrů sněhu, jinde nejvýše dva centimetry. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním a plus čtyřmi stupni. Na mokrých a neošetřených silnicích se může po ránu ojediněle tvořit náledí.
Stejné maximální teploty očekávají meteorologové v úterý. Ve středu budou dle předpovědi mezi minus jedním a plus třemi stupni. Po oba dny bude zřejmě dál místy sněžit, napadnou většinou až dva centimetry nového sněhu. V úterý ale může na horách na severu a severovýchodě země nasněžit až sedm centimetrů.
Ve zbytku týdne se ochladí ještě více. Ve čtvrtek budou nejvyšší denní teploty mezi minus dvěma a plus jedním stupněm, v pátek mezi minus třemi a plus jedním a o víkendu mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm. V noci mohou o víkendu dokonce teploty klesnout při déletrvající malé oblačnosti až na minus 12 stupňů.
I sněžení ve druhé polovině týdne zesílí. Ve čtvrtek napadne na jihovýchodě až kolem 15 centimetrů nového sněhu a jinde jeden až deset centimetrů. V pátek očekávají meteorologové až sedm centimetrů nového sněhu. O víkendu se sice vyjasní, ale bude dál slabě sněžit.