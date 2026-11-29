V Jizerských horách na stanici Jizerka – Horní Jizera v Libereckém kraji v neděli ráno klesla teplota na minus 24,2 stupně Celsia, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mrazivé ráno zažila i další místa v zemi. Na osmnácti místech bylo překonáno teplotní minimum pro tento den. Na stanici Ropice v Moravskoslezském kraji padl i absolutní listopadový rekord. Sever Čech v neděli zasáhne silný vítr.
Nejchladněji bylo nad ránem v Jizerských horách, kde několik stanic naměřilo extrémní teploty. Na stanici Jizerka-rašeliniště bylo minus 24,1 stupně, stanice Kořenov-Jizerka hlásí minus 22,8 stupně Celsia.
Velmi nízké teploty byly i na dalších místech, třeba v Orlickém Záhoří na Rychnovsku bylo minus 20,4 stupně Celsia. Stanice Králíky v Pardubickém kraji naměřila minus 18,1 stupně, v Ropicích na Frýdecko-Místecku bylo minus 17,3 stupně Celsia.
Na řadě míst bude v neděli slunečné počasí. V západní polovině Čech, na Vysočině a na jihu Moravy zůstane nízká oblačnost. Odpoledne a večer bude nízká oblačnost v Čechách a na Českomoravské vrchovině pozvolna přibývat. Nejvyšší teploty zůstanou většinou pod nulou, v Čechách mohou výjimečně vystoupat na dva stupně Celsia. Na Českomoravské vrchovině zesílí vítr a při sněhové pokrývce se tak mohou tvořit sněhové jazyky, uvedli meteorologové na síti X.
Sněhové jazyky se budou tvořit i na Vysočině, kolem Hlinska, Poličky a Svitav v Pardubickém kraji a v okolí Dačic v Jihočeském kraji. Tvorba jazyků ustane během pondělního dopoledne.
Sever Čech zasáhne silný vítr
Sever Čech v neděli zasáhne silný vítr. Ve Frýdlantském výběžku bude foukat vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině, v Jizerských horách místy dosáhne rychlosti 90 kilometrů v hodině.
Zejména na Frýdlantsku meteorologové upozorňují na možné komplikace v energetice, lesním hospodářství a dopravě. Hrozí poškození stromů a lesních porostů a riziko úrazu uvolněnými předměty. Lidé by neměli vyrážet na horské túry. Vítr bude pozvolna slábnout v pondělí ráno.