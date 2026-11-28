V Albánii pokračují protivládní protesty, a to i v den, kdy země slaví výročí nezávislosti. Sobotní demonstraci v hlavním městě Tiraně doprovodily násilnosti. Demonstranti házeli kameny a zápalné lahve na policisty, ti použili vodní děla, slzný plyn a gumové projektily, píše agentura Reuters.
V Tiraně se po měsících protivládních protestů konala další demonstrace vedená studenty vyzývající k demisi premiéra Ediho Ramu. Účastníci se sešli na albánský Den nezávislosti.
Demonstrace, vyvolané hněvem kvůli korupci, nedostatku pracovních příležitostí a nízké úrovni vzdělávání, otřásají Tiranou od poloviny října a rozšířily se i do dalších měst. Protesty už dříve často přerostly v násilnosti a výtržnosti. Demonstranti zapalovali i vládní budovy a banky, rozbíjeli výlohy obchodů a vytrhávali dlažební kostky, kterými pak házeli po policii.
Podle Reuters v sobotu demonstranti, někteří se zakrytými tvářemi, zasypali kameny jednu z vládních budov a pokusili se dostat k úřadu premiéra Ramy. Policie je však zatlačila zpět.
Vláda odmítá obvinění z korupce
Ramova vláda obvinění z korupce odmítá a vyzvala k dialogu o požadavcích demonstrantů. Ve snaze protesty uklidnit zavedla opatření, jako je zlevnění pohonných hmot a navýšení finanční podpory pro chudé rodiny. Protesty představují dosud největší výzvu pro Ramu, který stojí v čele vlády od roku 2013 a v loňském roce získal mandát na čtvrté funkční období.
Nepokoje navazují na měsíce převážně pokojných letních protestů proti výstavbě luxusního komplexu na pobřeží, za nímž stojí Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Na jednom z transparentů i během sobotního protestu stálo: „Albánie není na prodej.“ Rama prohlásil, že výstavba je v souladu se zákonem a že životní prostředí bude chráněno.
Pověst Albánie v průběhu let utrpěla kvůli korupčním skandálům. Podle analytiků je země centrem zločineckých skupin, které zde perou peníze pocházející z obchodu s drogami a zbraněmi. Nynější premiér tvrdí, že jeho vláda bojuje proti korupci intenzivněji než kdokoli předtím.
Albánie usiluje o vstup do Evropské unie, přičemž jejím cílem je stát se členem EU do roku 2030.