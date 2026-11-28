Dolní komora italského parlamentu začíná projednávat reformu zákona o myslivosti. Ta lovce staví do role ochránců divoké zvěře i přírody, jejich činnost kvalifikuje jako součást národních tradic. To ovšem vyvolává kritiku i protesty environmentalistů – krok podle nich oslabí ochranu zvířat na Apeninském poloostrově.
Jde o nejzásadnější změny italské myslivosti a s ní ochrany přírody za více než třicet let. Novela zákona z roku 1992 nově definuje lov doslovně jako „činnost, která přispívá k ochraně biodiverzity a ekosystému“. A přesně tak vnímají sami sebe i italští lovci, respektive jejich svazy.
„Pokud existuje někdo, kdo se věnuje tomu, co ho baví, je ochoten investovat také do péče o životní prostředí a nikomu přitom neškodí, proč by mu to nemělo být umožněno?“ uvedl prezident Italské federace lovu Massimio Buconi.
Podle ochranářských organizací i aktivistů ale změna platných norem udělá „kozla zahradníkem“. Přesněji značně oslabí autoritu expertů, například stanoviska Italského institutu pro ochranu a výzkum životního prostředí k lovným sezonám už by neměla být závazná a dostávají jen váhu doporučení. Rozhodující slovo přebírají regionální a místní samosprávy.
„Takzvaný zákon ‚zastřelte všechno‘ se snaží předat italskou divokou zvěř lovcům,“ tvrdí prezident Italské ligy na ochranu ptáků Alessandro Polinori.
Limity pro ochranu a prodloužená sezona odstřelu
Návrh zákona konzervativní koalice premiérky Giorgie Meloniové je výsledkem lobbingu loveckých a zemědělských svazů.
A neprodlužuje jen sezony odstřelu, nýbrž také rozšiřuje oblasti lovu a limituje ochranu některých druhů, například divokých hus a vlků. „Je nepřijatelné, aby pro potěšení několika stovek lidí byl přijat zákon, který vede k zabíjení nespočtu nevinných zvířat,“ kritizoval návrh ředitel italské pobočky Světového fondu na ochranu přírody Luciano Di Tizio.
Ve skutečnosti myslivecké svazy v Itálii registrují okolo 430 tisíc členů – především, ale nejen z venkova. Tam se často argumentuje potřebou regulovat počty volně žijících zvířat a chránit biotop před vyčerpáním a především zemědělské a lesní porosty před poškozením. Lovci pak rádi zdůrazňují, že je i v jejich vlastním zájmu populaci zvěře udržet.
„Mám obavy, abych, když letos ulovím pět (kusů, pozn. red.), jich mohl mít zase pět i v roce následujícím,“ dodal prezident Italské federace lovu Buconi.
Obecně ale Italové v samoregulaci lovu příliš nevěří. Podle průzkumu agentury Piepoli z minulého roku by 39 procent dotázaných podpořilo jeho úplné zrušení nebo alespoň přísné omezení. Dalších 32 procent se domnívá, že by nad ním měl bdít skutečně nezávislý arbitr.