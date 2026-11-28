Pražský hrad při příležitosti dne otevřených dveří zpřístupnil veřejnosti vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony. Podobná akce se naposledy konala letos na jaře. Zájemci si mohou prohlédnout běžně nepřístupné prostory, zároveň platí volný vstup i do některých dalších částí areálu.
Prohlídková trasa vede od Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň do Rothmayerova a Španělského sálu či Rudolfovy galerie. Zájemci mohou nahlédnout také do Trůnního sálu, Habsburského a Zrcadlového salonu.
Vedle vánoční výzdoby, kterou letos dekoratéři ladili do zlatých tónů, si návštěvníci mohou v jednotlivých sálech prohlédnout také fotografie z akcí, které se tam v uplynulých měsících konaly. Připomínají mimo jiné návštěvy zahraničních státníků a další aktivity prezidenta, uvedla kulturní a programová ředitelka Veronika Wolf.
Před vstupem do reprezentačních prostor musí návštěvníci procházet bezpečnostními rámy. Poslední vstup je naplánovaný na půl pátou odpoledne. Pokud by byla fronta příliš dlouhá, pracovníci Hradu čekající předem upozorní, že se někteří nejspíše již dovnitř nedostanou.
Zdarma vstup do zahrad či katedrály
Hrad v sobotu zdarma zpřístupnil také Jižní zahrady, stálé expozice a návštěvnické objekty včetně katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky. Bezplatný byl rovněž vstup na výstavy Eva Eisler: Kruh ticha a Design pro Václava Havla.
Na Hradě zároveň začal adventní program. Divadlo bratří Formanů letos připravilo v Císařské konírně labyrint s ústředním motivem badatelny astronoma Jana Keplera. Jeho součástí se stal kabinet vědeckých hraček, astronomická pozorovatelna s výhledem na betlémskou horu i prostor pro výtvarné dílny.
Další příležitost nahlédnout do reprezentačních prostor by měli mít zájemci opět na jaře.