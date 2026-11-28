Cena za odběr podzemní vody se poprvé od roku 2001 zvýší, a to ze dvou na sedm korun za metr krychlový. S vyššími náklady už některé vodárny počítají při stanovování cen pro příští rok. Změna, kterou tento týden schválili poslanci, má přispět k ochraně podzemních zásob a motivovat vodárny k většímu využívání povrchových zdrojů. Podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací by se zvýšení poplatku mohlo do vodného promítnout maximálně v řádu jednotek procent. Například v Hodslavicích na Novojičínsku ale předběžně počítají se zdražením o deset až dvanáct procent. Opozice kritizuje způsob prosazení změny i to, že kraje přijdou zhruba o 350 milionů korun. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) jim ale chce výpadek příjmů v příštím roce kompenzovat dotacemi.
VideoOdběr podzemní vody podraží. Vodárny zvýšené náklady promítnou do cen
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