Na Staroměstském náměstí v Praze už svítí vánoční strom. Velký zájem tradičně bývá o připravenou světelnou animaci. Čas sobotní úvodní projekce organizátoři tajili. Další dny už se ale bude opakovat každé odpoledne v hodinových intervalech. Na Staroměstském náměstí v sobotu začaly i vánoční trhy. Prostor se tak postupně zaplnil. Policie kvůli bezpečnosti posílila hlídky. Na ostravském Masarykově náměstí slavnostně rozzářili vánoční strom také v sobotu. To v Brně se na plném náměstí Svobody v Brně rozsvítil vánoční strom už v pátek, kvůli davům tam nejezdily přes náměstí tramvaje.
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Novými dodavateli stavební části plánovaného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany by se mohly stát firmy Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T, řekl České televizi zástupce Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), tedy společnosti, která výstavbu nových bloků zajišťuje.
Den otevřených dveří na Hradě ukázal vánočně vyzdobené reprezentační prostory
Pražský hrad při příležitosti dne otevřených dveří zpřístupnil veřejnosti vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony. Podobná akce se naposledy konala letos na jaře. Zájemci si mohli prohlédnout běžně nepřístupné prostory, zároveň platil volný vstup i do některých dalších částí areálu.
VideoVánoční strom na Staroměstském náměstí v Praze rozzářila světelná animace
Na Staroměstském náměstí v Praze už svítí vánoční strom. Velký zájem tradičně bývá o připravenou světelnou animaci. Čas sobotní úvodní projekce organizátoři tajili. Další dny už se ale bude opakovat každé odpoledne v hodinových intervalech. Na Staroměstském náměstí v sobotu začaly i vánoční trhy. Prostor se tak postupně zaplnil. Policie kvůli bezpečnosti posílila hlídky. Na ostravském Masarykově náměstí slavnostně rozzářili vánoční strom také v sobotu. To v Brně se na plném náměstí Svobody v Brně rozsvítil vánoční strom už v pátek, kvůli davům tam nejezdily přes náměstí tramvaje.
Odhalit u školáků včas psychické problémy nebo šikanu. Týmy duševního zdraví pomáhají
Týmům duševního zdraví se daří včas odhalovat psychické potíže školáků, neshody v rodinách nebo předcházet šikaně. I proto uskupení rozšiřují a školy o ně mají stále větší zájem. Zároveň našly i podporu ministerstva školství, od letošního roku působí pod středisky výchovné péče. Týmy pracují s rodinami a stále více podporují i samotné pedagogy v náročných situacích ve školách. Ukazují jim, jak rozpoznat příčiny náročného chování a jak mu předcházet.
Meteorologové vydali varování před ledovkou na jihu a jihozápadě Čech
V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer začala tvořit ledovka, která podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přetrvala přes noc a vydrží i v sobotu dopoledne. ČHMÚ už dříve varoval také před větrem s nárazy až sedmdesát kilometrů v hodině, který se může vyskytovat na severovýchodě země. V místech, kde sněžilo, se zároveň mohou tvořit sněhové jazyky. V noci na neděli pak na severovýchodě Česka teplota místy klesne zřejmě až k minus dvanácti stupňům Celsia.
Psi celníků už letos zachytili padesát kilo kratomu, najdou i fentanyl
Už devět služebních psů v Česku umí vyhledávat psychomodulační látku kratom. Novou látku do výcviku svých psů zařadila Celní správa teprve letos na jaře a od té doby jí psi zachytili už přibližně padesát kilogramů. Už loni začali celníci cvičit psy na hledání také nebezpečné syntetické látky fentanyl. Ten ale od té doby psi zachytili jen ojediněle, uvedla pro ČT Celní správa.
O čem plánujeme informovat v sobotu 28. listopadu
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VideoNěmecký rozpočet počítá s miliardami na vysokorychlostní trať z Drážďan do Prahy
V německém parlamentu prošel rozpočet s výdaji 555,9 miliardy eur (13,6 bilionu korun). Jeho součástí jsou také peníze na vysokorychlostní železnici z Drážďan do Prahy. Německý resort dopravy potvrdil České televizi částku 231 milionů eur (5,65 miliardy korun). Suma je určená na zpracování projektové dokumentace a podkladů pro povolovací řízení. Na konci má být žádost o stavební povolení. Zahájení stavby se plánuje na rok 2032. Nová trať má propojit Drážďany přes Ústí a Roudnici nad Labem s Prahou. Celkové náklady plánuje Berlín v přepočtu na 140 až 200 miliard korun. Praha na své straně hranice na 178 miliard. Obě země počítají s tím, že stavbu zaplatí z poloviny až tří čtvrtin Evropská unie. Právě její spoluúčast je podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) podmínkou podpisu mezistátní smlouvy. K tomu by podle vyjádření obou stran mohlo dojít nejdříve na jaře příštího roku.
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