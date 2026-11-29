V Česku je aktuálně šedesát obcí, které mají více než tři tisíce obyvatel a mohly by tedy usilovat o status města. Zájem o něj je ale minimální, za posledních pět let ho dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) získaly jen dvě obce – Chýně a Miličín. Podle starostů a starostek, které Česká televize oslovila, jsou s povýšením na město spojené nemalé výdaje. Museli by například nahradit veškeré úřední listiny, obyvatele by zároveň čekala výměna občanky. Status města obcím nepřináší ani žádné nové výhody nebo peníze navíc. Podle starostů tak jde spíš jen o prestiž.
„Je pro nás zcela jedno, zda jsme obcí nebo městem, v rámci rozpočtového určení daní bychom si nijak nepolepšili. Naopak změna statusu na město by pro nás znamenala nemalé výdaje – musely by se měnit veškeré doklady, razítka, počítačové programy, zřizovací listiny a tak dále,“ vysvětlil starosta Ludgeřovic Daniel Havlík (nestr.).
Česká televize oslovila více než polovinu z 60 obcí, které mohou o povýšení na město usilovat. Ze čtrnácti z nich jasně zaznělo, že změnu neplánují. Ostatní ještě po zvolení nového vedení nemají jasno. „Ještě jsme neměli možnost to řešit. Bude to na veřejnou diskuzi,“ uvedla například starostka Horoměřic Daria Hrnčířová (nestr.).
Jak už bylo zmíněno, tak samotný statut města obcím nepřináší žádné finanční výhody. „Příjmy vesnic i měst se řídí zejména počtem obyvatel. Takže město a vesnice o stejném počtu obyvatel mají velmi podobné příjmy,“ vysvětlil starosta Rohatce Jarmil Adamec (nestr.). Obce změnou na město nezískají ani žádné nové kompetence. Podle starosty Petrovic u Karviné Mariana Lebiedzika (nestr.) se nezlepší ani přístup k dotacím.
Statut města jako symbolická záležitost
„Myslím, že nic dalšího kromě pocitu větší velikosti či důležitosti by to nepřineslo,“ domnívá se starosta Bystřice na Frýdecko-Místecku Marcel Čmiel (nestr.). I ministerstvo vnitra přiznává, že povýšení obcím nepřináší žádné výhody. „Jde o reprezentativní postavení obce,“ poznamenala mluvčí resortu Hana Malá.
Poslední obcí, která byla povýšena na město, je dle dat ministerstva středočeská Chýně. Status města získala v květnu 2023. Starostka Anna Chvojková (nestr.) ale přiznává, že šlo tehdy pouze o dárek k 750 letům od založení obce. „Žádné zásadní praktické ani finanční výhody nám statut města nepřinesl,“ podotkla. Podobný úhel pohledu měla i Jesenice u Prahy, která je městem od roku 2015. Podle tehdejší starostky Radky Vladykové (nestr.) mají být občané „pyšní, že žijí ve městě“.
Některé obce si ale svůj venkovský charakter zachovat chtějí a o prestiž nestojí. „Povýšením bychom se vzdálili venkovské identitě, která je pro Petrovice u Karviné charakteristická. Naši obyvatelé jsou zvyklí žít v obci, která má sice řadu služeb srovnatelných s menšími městy, ale současně si zachovává přednosti vesnického života,“ sdělil tamní starosta Lebiedzik.
Jen tři tisíce obyvatel nestačí
Podle zákona o obcích může předseda Poslanecké sněmovny jmenovat obec městem, pokud má alespoň tři tisíce obyvatel. Obcí, které překonaly tuto hranici, ale městem nejsou, je v tuzemsku už zmíněných šest desítek. Ze statistik ČSÚ vyplývá, že nejvíce z nich je v okolí Prahy a Ostravy.
Další kritéria stanovuje usnesení vlády z roku 2001, podle kterého město musí mít například pojmenované ulice nebo vést obecní kroniku. „Dále musí být obec vybavena základní školou, zdravotním zařízením a alespoň třemi stálými lékařskými místy a lékárnou, společenským sálem, poštou a peněžními službami, sportovištěm, tělocvičnou a ubytovacím zařízením s nejméně 20 lůžky,“ doplnila mluvčí ministerstva.
Pokud obec všechny podmínky splní, může zaslat žádost o získání statusu města vnitru. „Ministerstvo navrhne předsedovi Poslanecké sněmovny, aby žádosti vyhověl. Předseda dolní komory pak rozhodnutím stanoví obec městem,“ popsala proces mluvčí Malá. Za posledních deset let takto celkově „vzniklo“ šest nových měst.