Noční mráz překonal rekordy na osmi stanicích, hlavně v nižších polohách

Teploty v Česku v noci na sobotu klesly na horách až pod minus 14 stupňů Celsia. Na osmi ze 169 meteorologických stanic měřících déle než třicet let mrazy překonaly i rekordní minima pro 7. listopad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nejnižší teplotu zaznamenali meteorologové na stanicích u osady Jizerka na Jablonecku. Na jedné stanici tam bylo minus 14,2 stupně, na druhé minus 13,2 stupně a na třetí minus 11,7 stupně. Šlo o tři nejnižší teploty v noci na sobotu.
Čtvrtá nejnižší teplota byla na Šumavě na stanici na Rokytské slati, a to minus 10,1 stupně. Všechna zmíněná místa jsou v polohách nad osm set metrů nadmořské výšky.
Rekordy v nižších polohách
Nové rekordní mrazy se ale objevily spíše v nižších polohách. Z osmi stanic, kde teploty překonaly historická minima pro sobotu, se šest nachází v polohách přibližně mezi 250 až 405 metry nad mořem. Například v Čáslavi na Kutnohorsku naměřil ČHMÚ minus 6,4 stupně Celsia, předchozí rekord z roku 1969 činil minus 5,3 stupně.
Sobotní mrazy překonaly i více než osmdesát let starý rekord v Průhonicích u Prahy. Naměřili tam minus 4,8 stupně a původní rekord minus tři stupně pocházel z roku 1943.
„Na většině území bude mrznout také v noci na neděli a v noci na pondělí. Teploty do rána klesnou na nulu až minus čtyři stupně Celsia, v údolích až na minus sedm stupňů Celsia,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.
„Od úterý už výrazně přibude oblačnosti a ranní minima se tím pádem zvednou. Nejprve se budou pohybovat kolem nuly, ve druhé polovině týdne potom čekejte ranní teploty šest až jeden stupeň Celsia a jen při zmenšené oblačnosti můžou klesnout slabě pod nulu,“ doplnili meteorologové.