Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) začal vyšetřovat podezření na závažné riziko vzniku zhoubných nádorů spojené s genovou terapií Zolgensma společnosti Novartis. Tato léčba, která stojí kolem padesáti milionů korun pro jednoho pacienta, je určená k nápravě jinak neléčitelné spinální svalové atrofie (SMA), ale podle hlášení u léčených pacientů může být ve vzácných případech spojena se vznikem nádorů.
Agentura FDA uvedla, že obdržela hlášení o případech, kdy u dětí léčených přípravkem Zolgensma došlo ke vzniku takzvané neoplazie – tak se označuje abnormální růst novotvarů, který postihuje centrální a periferní nervový systém, páteřní oblast a ledviny.
Ve třech případech se jednalo o nádory spojené s genem, který může při nadměrném množství nebo špatné aktivaci vyvolat rakovinu. Molekulární analýza nádorové tkáně ve dvou z těchto případů prokázala, že se do genomu pacientů dostala cizí DNA pocházející z viru, který slouží k přenosu genetické léčby. Vyvolává to závažné podezření, že by mohlo jít o příčinu vzniku nádorů. U posledního případu se zatím po takové souvislosti pátrá.
„Léčivý přípravek Zolgensma obsahuje léčivou látku onasemnogen abeparvovek. Jde o genovou terapii určenou k léčbě SMA, v EU je registrována od roku 2020,“ uvedl pro ČT24 ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.
SMA je vzácné dědičné onemocnění, při němž chybí nebo nedostatečně funguje gen potřebný k tvorbě proteinu SMN, který je nezbytný pro přežívání motorických neuronů. Nedostatek tohoto proteinu způsobuje odumírání nervů, které ovládají svaly, což vede k ochabnutí a úbytku svalů. Pacient postupně přestává být schopen pohybu a rozvíjejí se i potíže s dýcháním, polykáním a řečí.
„Zolgensma poskytuje plně funkční gen pro tvorbu proteinu SMN. Gen je dopravován do buněk pomocí upraveného viru, který u člověka nezpůsobuje onemocnění. Existuje možnost, že přípravky genové terapie, jako je Zolgensma, mohou být integrovány do DNA hostitelské buňky, což představuje potenciální riziko inzerční mutageneze a následného rozvoje nádorového onemocnění,“ potvrzuje Boráň.
Devět případů na šest tisíc léčených
Zolgensma už byla použita u více než šesti tisíc pacientů. V Česku jich bylo asi šest desítek, většina ve Fakultní nemocnici Motol a Bulovka. Společnost Novartis potvrdila České televizi, že od prvního schválení v roce 2019 obdržela celkem devět hlášení o nádorech u pacientů, kteří byli léčeni přípravkem Zolgensma. Z nich byly dosud ve dvou případech prokázány známky integrace vektorové DNA do genomu pacientů. V obou případech pacienti podstoupili léčbu a jsou i nadále sledováni, žádný z nich na rakovinu nezemřel.
Americké úřady teď posuzují, jestli toto množství případů je dostatečné k tomu, aby se nějak změnila doporučení ohledně léku, anebo jestli už nastal čas na přísnější regulaci. Podobně další kroky zvažuje také Evropská léková agentura EMA.
„Zatím je takovým naším interním konsensem, že vyčkáváme na vyjádření Evropské lékové agentury a do té doby další genové terapie prozatím podávat nebudeme. Očekáváme, že pak se situace uklidní, protože to riziko není až tak vysoké, i když je možné, ale benefity léčby jsou opravdu veliké,“ komentovala tuto snahu neuroložka Jana Haberlová, která se věnuje SMA. Podle ní by stanovisko evropský regulátor mohl vydat do Vánoc.
FDA uvedla, že celkové přínosy přípravků Zolgensma a Itvisma (což je jiná forma léku, kterou zatím dostaly jen asi tři stovky dětí) i nadále převažují nad jejich potenciálními riziky při schválených způsobech použití. Že FDA a EMA budou postupovat rychle, potvrdil i farmakolog Tomáš Doležal: „Týká se to novorozenců a batolat. Agentura si je dobře vědomá, že přešetřování nemůže trvat roky. Očekávám, že výsledek bude známý do konce roku nebo na začátku příštího roku.“
Úřady, které hlídají v Evropě a USA bezpečnost léků, budou mít podle Doležala více možností. „Buď zpřísní podmínky používání, nebo dohledu, tedy řeknou, že se lék bude moci i nadále používat, ale bude se více sledovat. Ale kdyby bylo podezření vážné, může agentura přistoupit až ke stažení léku z trhu nebo zrušení jeho registrace. V minulosti se to stávalo, ale ne příliš často. Očekával bych spíše první možnost, protože FDA dokazuje, že přínosy léku převažují rizika,“ říká farmakolog.
Možné podle něj je i to, že dojde k tlaku pojišťoven na výrobce léku, který by mohl vést k tomu, že se například nebude celá částka (připomeňme, že je to padesát milionů korun) platit najednou, ale až po nějaké době, kdy bude jasné, že nedošlo k problémům.
Rozdíl mezi teorií a praxí
Nové léky, jako je právě Zolgensma, se pečlivě sledují i poté, co byly registrované a schválené k použití. Na základě dříve dostupných údajů bylo konkrétně u této látky riziko vzniku nádorového onemocnění v důsledku začlenění DNA vektoru považováno za možné, ale jen za teoretické. Takto je riziko popsáno také v aktuálních informacích o přípravku Zolgensma.
Po uvedení léku na trh bylo u léčených pacientů hlášeno několik případů nádorových onemocnění, zpočátku se ale nejednalo o nádory, jejichž vznik by mohl mít vztah ke genové terapii. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA dostala koncem října informace od Novartis o několika dalších případech, kdy se u léčených pacientů objevily nádory, postihující nervový systém, oblast páteře a ledvin. Ve dvou z těchto případů naznačuje molekulární analýza, že DNA viru se integrovala do genomu léčeného pacienta.