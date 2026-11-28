Osm zemí, včetně Francie a Británie, společně vyzvalo Palestinskou samosprávu, aby uspořádala prezidentské a parlamentní volby už v prvním čtvrtletí příštího roku. Informovala o tom agentura AFP. Palestinský prezident Mahmúd Abbás minulý měsíc přesunul parlamentní volby ze soboty 28. listopadu 2026 na 11. září 2027, kdy se mají uskutečnit společně s volbami prezidentskými.
Austrálie, Belgie, Kanada, Francie, Lucembursko, Norsko, Polsko a Spojené království ve společném prohlášení zdůrazňují, že „konání svobodných a transparentních voleb je nezbytné pro dodržování demokratických principů... a pro to, aby palestinští představitelé mohli s obnovenou legitimitou zastupovat touhu palestinského lidu po důstojnosti, svobodě a sebeurčení“. Obnova palestinské demokracie je podle ministrů zahraničí osmi zemí „neoddělitelně spjata se zachováním řešení v podobě dvou států“.
Palestinští představitelé odklad parlamentních voleb zdůvodnili zhoršující se situací na okupovaných palestinských územích. Abbás o něm rozhodl s odkazem na překážky, které podle něj vytvořil Izrael, a také na „nutnost vytvořit vhodné politické, bezpečnostní a praktické podmínky“.
Přes dvacet let bez voleb
Palestinci neuspořádali parlamentní ani prezidentské volby od období 2005/2006, kdy kontrolu nad Pásmem Gazy převzalo teroristické hnutí Hamás, rival strany Fatah palestinského prezidenta Abbáse, jehož stoupence z oblasti vyhnalo. V říjnu 2023 pak vypukla válka v Pásmu Gazy mezi Hamásem a Izraelem, který i přes křehké příměří z loňského října na oblast opakovaně útočí.
„Uplynulo dvacet let od posledního celostátního hlasování v Palestině a pět let od odložení parlamentních voleb plánovaných na rok 2021; tato absence voleb nadále připravuje palestinský lid o právo demokraticky se vyjádřit u volebních uren,“ uvedli ve svém v sobotu zveřejněném vyjádření ministři.