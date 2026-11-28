V Čáslavi na Kutnohorsku odpoledne zemřela žena při výbuchu v rodinném domě. Další člověk je zraněný. Příčinu vyšetřují kriminalisté, právní kvalifikaci zatím nestanovili. Dům prohledali psovodi, další lidi v něm nenašli, řekli policejní mluvčí Michaela Richterová a mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Budova explodovala kolem 13:30. Na místě zasahují hasiči a povolali i techniku záchranného útvaru. Objekt je značně poškozený a původně jej měla technika částečně zbourat, později ji ale policisté odvolali a místo zajistili kvůli vyšetřování, které pokračuje.
Zraněného člověka záchranná služba převezla s lehčím poraněním na interní oddělení čáslavské nemocnice, řekl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Podle Bakaláře je na místě statik a objekt postupně prohledali dva psovodi. Výše škody ani co výbuch způsobilo, zatím nejsou určené.