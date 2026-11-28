Novými dodavateli stavební části plánovaného rozšíření jaderné elektrárny Dukovany by se mohly stát firmy Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T, řekl České televizi zástupce Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), tedy společnosti, která výstavbu nových bloků zajišťuje.
Předchozí jednání s jiným konsorciem Korejci před měsícem ukončili bez dohody. Nejen na tuzemské politické scéně to vyvolalo otázky, zda bude i tak dodržen harmonogram celého projektu. Během listopadu korejské ministerstvo průmyslu a energetiky zavedlo pro Dukovany krizový řídicí režim.
„Projekt výstavby jaderné elektrárny v Dukovanech dokončíme v námi slíbeném termínu a za sjednanou cenu. Výběr stavební společnosti nám sice zabírá o něco více času, než jsme původně předpokládali, ale to bychom chtěli vyřešit do července příštího roku,“ ujišťuje výkonný viceprezident KHNP pro rozvoj a řízení obchodu Il-kjong Čchö.
Společnost vypíše nový tendr. Hledat chce mezi korejskými firmami. „Nejvíce technických znalostí a zkušeností s výstavbou jaderných elektráren mají společnosti Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T. Z našeho pohledu jsou právě tyto dvě firmy nejvážnějšími kandidáty, tedy dvěma nejpravděpodobnějšími uchazeči. Obě společnosti projevují o zakázku velký zájem a zároveň sebevědomí, že ji dokážou realizovat,“ zmínil viceprezident.
Harmonogram ani cena se nemění, ujišťuje KHNP
Korejský ministr průmyslu Kim Čong-kwan říká, že na projekt osobně dohlíží. „Od prvního listopadového týdne funguje krizový řídicí systém, v jehož rámci ministr a náměstci ministra každý týden střídavě osobně vyhodnocují pokrok v projektu výstavby jaderné elektrárny v České republice,“ vysvětlil.
Podle ministra je rozhodující harmonogram, nikoli zisky zapojených společností. Teď už je potřeba postupovat rychle, plán počítá se zahájením přípravných prací na staveništi začátkem roku 2028. „KHNP nás ujistila, že z hlediska harmonogramu ani ceny se nic nemění, v opačném případě bychom samozřejmě pokračovali podle platné EPC smlouvy,“ podotkla mluvčí Elektrárny Dukovany II Alice Horáková. Tato smlouva obsahuje pevné termíny a sankce za nedodržování.
„Jsme samozřejmě v jakýchkoli vyjádření obezřetní, nicméně na základě stanoviska korejské strany, konkrétně ministra Kima a ostatních činitelů, je potvrzeno, že v tuto chvíli nedochází k žádnému zpoždění,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Zatím jsem ujišťován, že to žádná zásadní komplikace není, ale na druhou stranu není to dobrá zpráva. Je velmi důležité, aby český stát skrze ministerstvo průmyslu a obchodu velmi aktivně s KHNP jednal. Já bohužel zatím tu aktivitu mnoho nevidím,“ přidal svůj pohled Havlíčkův předchůdce v čele resortu Lukáš Vlček (STAN).
Nutná náhrada za uhlí
Česko nové bloky nutně potřebuje. Spotřeba elektřiny má výrazně stoupnout, ovšem naopak zdrojů bude ubývat. „Uhlí v každém případě směřuje ke svému konci, bude to otázka konce této dekády, a pokud ztratíme ve stávajícím uhelném portfoliu někde pořád víc než třetinu výroby, tak ji budeme muset umět něčím nahradit,“ upozorňuje člen představenstva ČEZu a ředitel divize jaderné energetiky Bohdan Zronek.
Výstavbu musí povolit regulátor, žádost má Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost dorazit na jaře příštího roku. „Na základě této žádosti my povedeme velice náročné správní řízení, které trvá rok a půl. Posilujeme naše stavy, vytváříme nová místa, hledáme nové odborníky,“ nastínil další kroky předseda úřadu Štěpán Kochánek.
Výstavba nových bloků v Dukovanech bude největší zakázkou v historii Česka. V loňských cenách jde o 407 miliard korun. Celkový účet ale bude i po započtení nákladů na financování výrazně vyšší.
Do dostavby Dukovan se chtějí zapojit desítky až stovky českých firem. KHNP deklaruje, že jejich podíl na celém projektu dosáhne až šedesáti procent. „České firmy se mohou zapojit do projektu v celé řadě oblastí. Pokud se ale zaměřím na konkrétní části, pak zejména na zařízení sekundárního okruhu, tedy na turbínová a generátorová zařízení umístěná v budově turbíny,“ upřesnil Il-kjong Čchö.
Kvůli dukovanskému projektu zamíří ministr Havlíček v polovině prosince do Jižní Koreje, tam ho čekají jednání s vedením společnosti KHNP a také s nejvyššími představiteli korejské politiky.
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