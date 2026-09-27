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Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu či drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla meziresortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ji chce v nejbližších dnech předložit vládě. Změny vítají policisté i dopravní psychologové.