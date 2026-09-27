VideoAgresivní jízda má být nově trestným činem


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu či drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla meziresortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ji chce v nejbližších dnech předložit vládě. Změny vítají policisté i dopravní psychologové.

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Vybržďování, ujíždění policii, organizování nelegálních závodů nebo účast na nich se mají nově posuzovat jako trestné činy. Přísnější postih má čekat také řidiče pod vlivem alkoholu či drog, pokud svým jednáním ohrozí život nebo zdraví dalších lidí. V některých případech jim má hrozit vězení a jednodušší má být i zabavení vozidla. Novela trestního zákona už prošla meziresortním připomínkovým řízením a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) ji chce v nejbližších dnech předložit vládě. Změny vítají policisté i dopravní psychologové.
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Ranní rozbory vody v Odoleně Vodě vyhověly limitu, odběry ale pokračují

Všech třináct dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti Odolena Voda vyhovělo limitu pro obsah olova, vyplývá z výsledků zveřejněných Středočeskými vodárnami ve 14:30. Voda ale dál není pitná a zavedená opatření budou platit nejméně pro celou neděli. Omezení platí od čtvrtka a týká se dvanácti obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli. Kdy by mohla být voda prohlášena za pitnou, zatím není jasné, řekla mluvčí Středočeských vodáren Andrea Rabasová.
před 4 hhodinami

Macinka je pro společný postup s Hradem v zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí, řekl v pořadu Partie televize CNN Prima News šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil.
před 4 hhodinami

Zvýšení některých daní se nevyhneme, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě ČT připustila, že vláda bude muset zvednout daně. Týkat by se to mohlo například daně spotřební nebo rafinérské. Podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by zvýšení některých daní nepřineslo zásadní úsporu. Schillerová také uvedla, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
11:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali možnosti zlepšení stavu veřejných financí

Stát má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Před vysokými deficity ale varuje Národní rozpočtová rada. Podle ní veřejné finance nejsou udržitelné a Česku hrozí, že už v roce 2034 narazí na dluhovou brzdu. Vládou představený plán na konsolidaci veřejných financí v nadcházejících letech není podle ekonoma z centra veřejných financí Jana Pavla zcela důvěryhodný. Uvedl to v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Hanou Vorlíčkovou. Vedoucí daní a sociální politiky z PAQ Research Petr Vilím míní, že existuje prostor například pro zvýšení daní. „Musíme přistoupit k mixu opatření – jednak pokračovat v investicích do technologického zázemí finanční správy, druhá věc je pokoušet se zavírat mezery v daňových zákonech,“ sdělila generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
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