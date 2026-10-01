Šéf příbramské nemocnice končí kvůli kauze VZP ve funkci


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Petr Honěk, prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách, končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady, sdělila mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková. Podle ní Honěk skončil ve funkci s okamžitou platností.

Kriminalisté minulý týden ve čtvrtek zasahovali v budově VZP a zhruba v deseti farmaceutických společnostech. Zadrželi tři lidi a propustili je na svobodu, nikoho zatím neobvinili. Jedním z nich byl i Honěk. Případ se týká podezření z korupčního jednání spojeného s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny.

Podle serveru Seznam Zprávy policie Hoňka podezírá z praní špinavých peněz. S manželkou podle detektivů provedli 162 vkladů do bankomatů ve výši přes 26 milionů korun. Honěk už dříve uvedl, že se nedopustil ničeho nezákonného ani trestného.

Policie v souvislosti se zásahem ve VZP přechodně zadržela tři lidi
Všeobecná zdravotní pojišťovna

Honěk působil ve VZP mnoho let ve vrcholných manažerských pozicích, zastával mimo jiné funkci náměstka generálního ředitele. V posledních letech vedl regionální pobočku VZP v Ústí nad Labem. V příbramské nemocnici se stal nedávno předsedou představenstva místo Stanislava Holobrady, kterého valná hromada krajské nemocnice počátkem května odvolala z představenstva kvůli obvinění v kauze údajné manipulace veřejných zakázek. Nyní valná hromada odvolala z představenstva i Hoňka. Podle Žídkové ho zbavila funkce člena představenstva, tím pádem nemůže být předsedou. „Představenstvo bude volit nového předsedu,“ dodala mluvčí.

Honěk odmítá, že by porušil zákon

Honěk uvedl, že policie prověřuje některé záležitosti související s jeho působením u pojišťovny. „V souvislosti s policejním prověřováním jsem nebyl z ničeho obviněn a po provedení potřebných úkonů jsem byl propuštěn. Jsem přesvědčen, že jsem se v době svého působení u bývalého zaměstnavatele nedopustil ničeho nezákonného ani trestného. Jsem připraven policii poskytnout potřebnou součinnost a věřím, že budu schopen veškeré okolnosti a případná podezření řádně vysvětlit,“ uvedl již dříve Honěk.

Server Odkryto.cz před týdnem ve čtvrtek napsal, že kriminalisté mají podezření na krádež citlivých dat VZP. NCOZ v centrále VZP zasahovala také loni počátkem listopadu. Týkalo se to veřejných zakázek, zadržela 19 lidí. Následně obvinila třináct z nich ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Největší zdravotní pojišťovna v Česku vystupuje v kauze jako poškozená, uvedla tehdy její mluvčí.

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy
Ilustrační snímek

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