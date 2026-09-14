AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění


před 18 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Umělá inteligence (AI) se stále výrazněji prosazuje v kardiologii a otevírá nové možnosti včasného odhalování kardiovaskulárních onemocnění. Algoritmy dokážou z elektrokardiogramu, rentgenového snímku hrudníku, mamografu nebo dokonce z obyčejné fotografie obličeje rozpoznat skryté známky onemocnění a odhadnout riziko, kterému může člověk v následujících letech čelit. Tyto poznatky zazněly na kongresu ESC 2026, celoevropském setkání Evropské kardiologické společnosti, které se konalo od 28. do 31. srpna v Mnichově.

Jedním z účastníků byl Athanasios Trikas, docent kardiologie na Národní a Kapodistriánské univerzitě v Athénách, koordinující ředitel kardiologické kliniky nemocnice Evangelismos a generální tajemník Řecké kardiologické společnosti. Na konferenci vedl sekce zaměřené na umělou inteligenci a srdeční selhání a při této příležitosti poskytl rozhovor agentuře Fm News Agency.

Podle něj dnes umělá inteligence dokáže propojit údaje ze zobrazovacích vyšetření, elektrokardiogramů i dalších dostupných zdrojů a na jejich základě určit, u koho hrozí zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. U srdečního selhání je podle něj hlavní výzvou zachytit nemoc ještě předtím, než se objeví první příznaky. „I zde může být umělá inteligence mimořádně silným nástrojem v rukou lékaře, aniž by ho však nahrazovala.“

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Tři nová doporučení

Vedle využití umělé inteligence se kongres zaměřil také na nové postupy v léčbě srdečního selhání. Podle docenta představuje toto onemocnění významnou zátěž nejen pro pacienty, ale také pro zdravotnické systémy a veřejné rozpočty. Nová odborná doporučení, která jsou aktualizována každé čtyři roky, proto podle něj přinášejí důležité změny pro každodenní praxi.

„Na letošní konferenci byla představena tři nová doporučení: pro srdeční selhání, srdeční rehabilitaci a péči o pacienty se souběžným chronickým onemocněním ledvin. Pokud jde o srdeční selhání, mění se jeho klasifikace. Dosavadní tři kategorie nyní nahrazují dvě nové, pacienti s poruchou systolické funkce srdce a pacienti s poruchou diastolické funkce,“ vysvětlil Trikas.

Nové rozdělení má podle něj lékařům umožnit větší flexibilitu, zejména při péči o pacienty se srdečním selháním se zachovanou takzvanou ejekční frakcí. „Můžeme se tak více zaměřit na léčbu dalších zdravotních problémů, jako je vysoký krevní tlak, poruchy srdečního rytmu, onemocnění ledvin nebo fibrilace síní,“ dodal.

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Ilustrační foto

Prevence a nové možnosti léčby

Podle Trikase se nová doporučení výrazně zaměřují také na prevenci srdečního selhání, tedy na včasné ovlivnění faktorů, které k jeho rozvoji přispívají. „Pokud se pacient dostane do fáze, kdy se už projeví příznaky, může bohužel během následujícího desetiletí onemocnění bez zásadního zásahu postoupit až do konečného stadia srdečního selhání s obtížně řešitelnými komplikacemi. Proto je mimořádně důležité zaměřit se na rizikové faktory, jako jsou kouření, vysoký krevní tlak, diabetes 2. typu, dyslipidemie nebo tělesná hmotnost,“ uvedl.

Významné jsou podle něj také nové možnosti léčby. Na konferenci byly představeny výsledky týkající se nové farmakologické terapie srdečního selhání, které byly hodnoceny jako velmi povzbudivé a mohly by do budoucna rozšířit dostupné léčebné postupy. „Stejně důležité jako nové léky a technologie jsou strukturované cvičení, edukace pacientů a jejich aktivní zapojení do vlastní léčby,“ zdůraznil Trikas.

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Nová doporučení také poprvé takto jednoznačně zdůrazňují úzké propojení mezi funkcí srdce a ledvin. „I když má pacient srdeční onemocnění a ledviny fungují normálně, nebo naopak onemocnění ledvin při normální srdeční funkci, je potřeba dlouhodobě sledovat oba orgány současně. Spolupráce mezi kardiology a nefrology se proto dále prohlubuje a vyšetření se přizpůsobují tak, aby komplexně hodnotila stav srdce i ledvin,“ vysvětlil.

Podle kardiologa je hlavní poselství mnichovského kongresu jasné: „Kardiologie vstupuje do období, kdy prevence, personalizovaná léčba, umělá inteligence a užší spolupráce mezi jednotlivými specializacemi mohou zásadně změnit průběh života pacientů.“

Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 13. září 2026 10:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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