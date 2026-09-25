Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Počet lidí v Polsku, jejichž jmění přesahuje 30 milionů dolarů (zhruba 644 milionů korun), vzrostl v letech 2021 až 2026 přibližně o 109 procent, což představuje nejrychlejší nárůst ze všech zemí, které analyzovala agentura Bloomberg.
Údaje, na které odkazuje polský hospodářský deník Puls Biznesu (PB), ukazují, že Polsko patří také mezi země, v nichž se v příštích pěti letech očekává obzvláště rychlý nárůst počtu velmi bohatých lidí.
Bloomberg očekává, že tento nárůst přesáhne 60 procent.
Mezi další země s rychle rostoucím počtem velmi bohatých lidí patří Rumunsko, Saúdská Arábie a Singapur, ale podle společnosti PB nejvíce vyniká Polsko.
Zpráva dále uvádí, že Polsko začínalo s relativně malým počtem velmi bohatých lidí, takže nárůstu o více než 100 procent lze dosáhnout snáze než v zemích, kde je počet superbohatých již výrazně vyšší.
PB uvádí, že tento nárůst lze částečně vysvětlit posílením zlotého vůči americkému dolaru a vyšší inflací než v mnoha jiných zemích.
Ukazuje to také na skutečné ekonomické změny, včetně rychlého hospodářského růstu a nárůstu hodnoty polských společností.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 25. září 2026 v 10:15 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.