Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report


před 33 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Počet lidí v Polsku, jejichž jmění přesahuje 30 milionů dolarů (zhruba 644 milionů korun), vzrostl v letech 2021 až 2026 přibližně o 109 procent, což představuje nejrychlejší nárůst ze všech zemí, které analyzovala agentura Bloomberg.

Údaje, na které odkazuje polský hospodářský deník Puls Biznesu (PB), ukazují, že Polsko patří také mezi země, v nichž se v příštích pěti letech očekává obzvláště rychlý nárůst počtu velmi bohatých lidí.

Bloomberg očekává, že tento nárůst přesáhne 60 procent.

Mezi další země s rychle rostoucím počtem velmi bohatých lidí patří Rumunsko, Saúdská Arábie a Singapur, ale podle společnosti PB nejvíce vyniká Polsko.

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Varšava, ilustrační foto

Zpráva dále uvádí, že Polsko začínalo s relativně malým počtem velmi bohatých lidí, takže nárůstu o více než 100 procent lze dosáhnout snáze než v zemích, kde je počet superbohatých již výrazně vyšší.

PB uvádí, že tento nárůst lze částečně vysvětlit posílením zlotého vůči americkému dolaru a vyšší inflací než v mnoha jiných zemích.

Ukazuje to také na skutečné ekonomické změny, včetně rychlého hospodářského růstu a nárůstu hodnoty polských společností.

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Centrum Varšavy

Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 25. září 2026 v 10:15 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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