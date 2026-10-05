Invaze mývalů do japonských měst sílí, škody rostou


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Kjódó

Napříč Japonskem rychle přibývá škod způsobených mývaly. Zatímco se invazní druh šíří do měst, škody v zemědělství se blíží k 700 milionům jenů (asi 95 milionů korun) ročně. Podle japonského ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu to je dvakrát víc než před deseti lety, napsala agentura Kjódó.

Problém je čím dál zjevnější i ve městech. Obyvatelé Ósaky si v posledních letech na mývaly stěžují častěji – například že jim žerou zlaté rybičky ze zahradních jezírek nebo se jim vloupávají do podkroví. Za hospodářský rok 2023 obdrželo město 161 stížností. Jejich počet se v roce 2024 navýšil na 332 a o rok později na 397.

Podle vlády ósacké prefektury je výskyt mývalů potvrzen nejen v horách, ale i ve městech, především ve středu prefektury, kde je i Ósaka. Úřady věří, že se zvířata ve městech zabydlela kvůli jídlu a nabádají místní obyvatele, aby se k nim nepřibližovali a nekrmili je.

Mýval sežere všechno

Přibývá také škod v zemědělství. Za hospodářský rok 2024 poškodili mývalové v ósacké prefektuře plodiny v hodnotě 84 milionů jenů (asi 11,5 milionu korun). Celkově měli v prefektuře na svědomí více než 40 procent škod způsobených divokými zvířaty – což je více než jakýkoli jiný druh včetně jelenů a divokých prasat. Od roku 2026 bylo město Ósaka zahrnuto do prefekturního programu, který umožňuje podnikat kroky pro vybíjení mývalů jako invazního druhu.

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„Zvýšení počtu míst, kde se mývalové mohou množit, jako jsou třeba prázdné domy, mohlo k jejich rozšířenému výskytu napomoct,“ komentoval celou záležitost představitel ministerstva zemědělství.

Dalším z regionů, který nestíhá držet krok s tempem, jakým se mývalové šíří, je prefektura Hokkaidó. Počet tamních obcí s výskytem mývalů stabilně rostl od roku 1992. V roce 2001 byl výskyt těchto zvířat potvrzen ve 40 procentech z nich. Do konce ledna letošního roku se zvířata rozšířila po téměř celé prefektuře. Zemědělské škody v prefektuře Hokkaidó v hospodářském roce 2024 přesáhly 220 milionů jenů (asi 30 milionů korun). V předchozích letech se přitom pohybovaly kolem 40 milionů jenů.

Řešení nefungují

Tamní vláda zavedla pro města opatření a výukové programy, ale podle oficiálních údajů se počty mývalů zvyšují tak rychle, že s nimi úřady nestačí držet krok. „Jejich populace roste rychle, takže se z toho stal nikdy nekončící boj,“ přiznal zástupce prefektury, „Hubení mývalů v přírodě je složité. Otázka je, jak udržet jejich počty pod kontrolou,“ dodal.

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Podle Juzurua Išizuky, odborníka na ekologii mývalů z environmentálního výzkumného centra v ósacké prefektuře, je třeba nadále klást na zvířata pasti.

„Pokud chceme snížit škody, musíme snížit jejich počty. Opatření, jako je třeba kladení pastí, musí pokračovat i na podzim a v zimě, kdy je zemědělských škod méně,“ nabádá.

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