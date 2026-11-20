Společnost Eltodo, která modernizuje technologie v brněnských Pisáreckých tunelech a nestihla práce dokončit včas, plánuje jejich dotažení do neděle 29. listopadu. Firma to uvedla na jednání na krajském úřadě. Nevysvětlila ale, proč o prodloužení uzavírky požádala až den před původně plánovaným koncem prací. Práce měly původně trvat čtyřicet dnů. Uzavření tunelů způsobuje značné dopravní komplikace. Brno chce po zhotoviteli vymáhat náklady, které městu kvůli prodloužení uzavírky vzniknou.
Nový termín odpovídá žádosti o devítidenní prodloužení uzavírky, kterou firma zaslala krajskému odboru dopravy. Na otázku, proč společnost podala žádost na poslední chvíli, a nikoli s větším předstihem, její zástupci neodpověděli ani novinářům, ani účastníkům jednání. Kromě zástupců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a krajského odboru dopravy se ho zúčastnili také zástupci dopravního podniku, policie a vedení Brna.
Pro řidiče to znamená dalších devět dnů dopravních kolon, především během ranních a odpoledních špiček. Komplikace se dotknou také cestujících městskou hromadnou dopravou, kteří na některých trasách tráví v dopravních prostředcích desítky minut navíc.
Hruška: Je to nepřijatelné
„Přiznám se, že jsem byl velmi pohoršen tím, že nebyli ochotní sdělovat informace. Mohli to oznámení o prodloužení dát mnohem dřív. Mají v rukou harmonogram, který hovoří o devíti dnech, mají ho jasně popsaný, co se má kdy stát. Už před devíti dny museli vědět, že ta uzavírka bude pokračovat. Pro nás je to naprosto nepřijatelné,“ řekl brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL). Doplnil, že město se o nové situaci dozvědělo až během čtvrtka.
Radnice se podle něj snaží dopady uzavírky zmírnit. „Chtěl bych moc poděkovat řidičům MHD i všem dalším, kteří to koordinují. Policistům, kteří měli na pondělí a další dny už jiný rozpis, běžný rozpis své pracovní doby, a museli ho nahonem měnit,“ dodal Hruška.
Město bude usilovat o náhradu nákladů
Primátor také kontaktoval ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD). „Poslal jsem mu oficiální dopis, aby zvážil návštěvu Brna a zvážil vysvětlení a zajištění nějaké nápravy, protože pro Brno je to těžká situace,“ uvedl.
Město a městské společnosti, především dopravní podnik, ve spolupráci s odborem dopravy vyčíslí náklady způsobené prodloužením uzavírky. Dopravní podnik totiž musí nadále zajišťovat posilové spoje a nasazovat více řidičů.
„Až soudně nebo mimosoudně budeme určitě usilovat o to, aby město Brno zhotovitele nejen pokutovalo prostřednictvím odboru dopravy za nelegální uzavírku, ale také budeme chtít ty náhrady za náklady navíc, které dopravní podnik dneska má, a nejen dopravní podnik,“ sdělil Hruška.
Krajský úřad upozorňuje na nelegální uzavírku
To, že uzavírka bude dalších devět dnů nelegální, potvrdil vedoucí krajského odboru dopravy Rostislav Snovický. „Projednání uzavírky má právní postupy a nedokážeme to za jeden den, minimum je v praxi pět dnů. Za nelegalitu nese zodpovědnost zhotovitel a investor, přičemž sankce bude řešit magistrát města Brna,“ uvedl Snovický. I on zmínil, že podle odevzdaného harmonogramu musela firma minimálně devět dnů předem vědět, že to nestihnou.
Ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala ale říká, že uzavírka nelegální nebude. „Nemám informaci, že by se nestihlo opatření zprocesovat. Pokud se tak stane a mělo by to být v režimu bez uzavírky, tak my jako vlastník a provozovatel tunelu máme bezpečnostní karty a oznámíme úřadům, že ten tunel není způsobilý k tomu, aby byl provozován, a necháme to značení tak, jak tam v tu chvíli je,“ vysvětlil Fiala.
V tunelech stále chybí část vybavení
Silničáři podle Fialy původně předpokládali, že se tunely podaří zprovoznit v plánovaném termínu, byť za mimořádných bezpečnostních opatření. „Všechno k tomu směřovalo,“ řekl Fiala, přestože ještě 12. listopadu nebyla v tunelech nainstalována všechna potřebná zařízení. Chybělo například světelné značení, požární hlásiče nebo SOS hlásky.
Část vybavení nebyla na místě ani ve čtvrtek. „Žádost o prodloužení uzavírky pro nás byla nečekaná. Vydali jsme zhotoviteli všechny pokyny, aby se choval podle smlouvy, pokud by naznal, že hrozí prodlení. Ještě do začátku týdne byla komunikace v pořádku. Teď jsme se zjevně rozešli, ale i tak vyvíjíme maximální součinnost k tomu, aby se podařilo tunely otevřít,“ uvedl po jednání Fiala.
Dodal, že ŘSD už zajistilo připojení tunelů k elektrické síti a instalaci elektroměrů, přestože se se zhotovitelem neshodlo na tom, kdo za tyto úkony odpovídá. Eltodo tak může v pracích pokračovat. „Po otevření tunelu budeme uplatňovat smluvní sankce za nedodržení termínu,“ řekl Fiala. Zároveň se řidičům i cestujícím omluvil za zpoždění prací i za komunikaci celé uzavírky.