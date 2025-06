Brněnští vědci zkoumají hrozbu vychytralých mývalů

Mýval je savec sice drobný, ale na území Česka nemá přirozené nepřátele. Díky tomu a také jeho vyhlášenému důvtipu se může úspěšně šířit a poškozovat původní druhy. Jak velkou hrozbou ale reálně je, se neví. Právě proto spouští vědci první velký evropský projekt, který by to měl popsat.

„V posledních letech ale registrujeme významné šíření mývala i severním směrem, do oblasti přírodní rezervace Království, Litovelského Pomoraví až po Šumpersko. Významnou lokalitou je ale také jih Prostějovska. Data, která máme k dispozici, jednoznačně ukazují, že mýval se bude šířit i na další území,“ uvedl Ondřej Mikulka z Ústavu ochrany lesů a myslivosti.

Mývalové mimo domovské okrsky

Počet mývalů se podle něj zvyšuje také na jižní Moravě, hlavně v oblasti vojenského újezdu Březina na Vyškovsku, ale i v dalších částech okresu Vyškov a Boskovicko. Několik mývalů žije dokonce i přímo v Brně.

„Relevantní data budeme mít na konci letošního roku, již nyní ale můžeme říct, že se jedná o unikátní monitoring v rámci Evropy. Dílčí data nám například naznačují možné rozdíly ve velikostech domovských okrsků samců a samic, pravidelné návštěvy tůní s obojživelníky, ale třeba také to, že mýval nemá problém putovat do intravilánů. To mimochodem dokládá pohyb jednoho samce, který urazí až pět kilometrů za den a navštěvuje místa ve vzdálenosti až deset kilometrů od jeho domovského okrsku,“ podotkl Mikulka.