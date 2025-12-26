Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP. Izrael už plánuje zásah v obci na Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, uvedla agentura Reuters.

Útočník nejprve najel autem do lidí ve městě Bejt Šean, kde přejel 68letého muže, a poté na jiném místě pobodal mladou ženu. Záchranáři oba prohlásili za mrtvé. Zraněni byli také další dva lidé. Policie nájezd autem podle Reuters označila za teroristický útok.

Palestinec, kterého postřelil bezpečnostní pracovník, byl hospitalizován. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac následně armádě podle Reuters nařídil, aby na městečko Kabátíja na okupovaném Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, „zasáhla silou“ a zabránila tak dalším útokům. Armáda potvrdila, že se v této oblasti už připravuje na vojenskou operaci.

Palestinští útočníci na Západním břehu zabili muže. Tři další lidé jsou zranění
Izraelská armáda a záchranné složky na místě útoku na okupovaném Západním břehu Jordánu

Izraelský prezident Jicchak Herzog podle AP uvedl, že jej šokovalo „hrůzné zabíjení“ a že Izrael posílí bezpečnostní opatření v okolí Západního břehu.

Situace v okupovaném Západním břehu

Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Podle dřívějších návrhů z mírových jednání, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měl Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů.

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl
Jedna ze židovských osad na okupovaném Západním břehu

Situace na Západním břehu se zhoršila s nástupem poslední Netanjahuovy vlády v prosinci 2022, v níž jsou i krajně pravicoví ministři, kteří otevřeně hovoří o anexi tohoto území.

Razie izraelské armády a násilnosti židovských radikálních osadníků na Západním břehu výrazně zesílily po 7. říjnu 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás z Pásma Gazy napadlo jižní Izrael a zabilo na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 uneslo jako rukojmí. 

Jeruzalém pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila více než 69 500 Palestinců a dalších přes 170 tisíc zranila.

Výběr redakce

Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci či Evropě

Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci či Evropě

před 3 mminutami
USA udeřily v Nigérii na teroristy z Islámského státu, oznámil Trump

USA udeřily v Nigérii na teroristy z Islámského státu, oznámil Trump

00:42Aktualizovánopřed 21 mminutami
Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

před 39 mminutami
Zelenskyj se chce v neděli sejít s Trumpem kvůli mírovému plánu

Zelenskyj se chce v neděli sejít s Trumpem kvůli mírovému plánu

před 1 hhodinou
Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo šest lidí

Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo šest lidí

před 2 hhodinami
V japonské továrně zranil útočník nejméně patnáct lidí

V japonské továrně zranil útočník nejméně patnáct lidí

před 3 hhodinami
Ruské útoky na Oděsu podle Kyjeva zasáhly loď pod slovenskou vlajkou

Ruské útoky na Oděsu podle Kyjeva zasáhly loď pod slovenskou vlajkou

08:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Poškozené trakční vedení zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze

Poškozené trakční vedení zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci či Evropě

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na sociální síti X Babiš uvedl, že dlouho mluvili o válce, migraci, Evropě, visegrádské čtyřce či o návštěvě v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.
před 3 mminutami

USA udeřily v Nigérii na teroristy z Islámského státu, oznámil Trump

Spojené státy podnikly několik úderů na severozápadě Nigérie na cíle teroristů z takzvaného Islámského státu. Podle agentury Reuters to oznámil americký prezident Donald Trump. USA akci uskutečnily v koordinaci s místními úřady. Podle šéfa Bílého domu se teroristé dopouštějí masakrů na křesťanech, jeho země proto jednala v odvetě.
00:42Aktualizovánopřed 21 mminutami

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu. S odvoláním na izraelskou policii to napsala agentura AP. Izrael už plánuje zásah v obci na Západním břehu, odkud podle něj útočník pocházel, uvedla agentura Reuters.
před 39 mminutami

Zelenskyj se chce v neděli sejít s Trumpem kvůli mírovému plánu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chce v neděli setkat s hlavou Spojených států Donaldem Trumpem, aby s ním projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu.
před 1 hhodinou

Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo šest lidí

Nejméně šest lidí zemřelo a 21 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) uvedla, že není zřejmé, zda explozi způsobil sebevražedný atentátník, či zda do mešity někdo nastražil výbušniny.
před 2 hhodinami

V japonské továrně zranil útočník nejméně patnáct lidí

Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Policie v souvislosti s incidentem zatkla osmatřicetiletého muže.
před 3 hhodinami

Ruské útoky na Oděsu podle Kyjeva zasáhly loď pod slovenskou vlajkou

Noční ruské dronové útoky na přístavy v Oděské a Mykolajivské oblasti poškodily lodě plující pod vlajkami Slovenska, Palau a Libérie. Na telegramu to uvedl ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba s tím, že údery nezpůsobily žádné oběti. Rusko útočilo znovu i na energetickou infrastrukturu, a to i v dalších regionech napříč napadenou zemí.
08:38Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Venezuela propustila šedesát lidí uvězněných po prezidentských volbách

Venezuelské úřady propustily šest desítek oponentů režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, kteří byli uvězněni po loňských široce zpochybňovaných prezidentských volbách. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na venezuelskou nevládní organizaci zabývající se situací politických vězňů v zemi.
před 4 hhodinami
Načítání...