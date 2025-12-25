Skupina 14 zemí odsuzuje Izrael kvůli dalším osadám na Západním břehu

Skupina čtrnácti zemí, mezi nimi i Británie, Francie, Itálie, Německo či Kanada, odsuzuje rozhodnutí Izraele schválit dalších devatenáct osad na okupovaném Západním břehu. Vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua proto žádá, aby rozhodnutí z minulého týdne zrušila. Počet izraelských osad na tomto okupovaném palestinském území se za tři roky zvýšil na 69.
„Jako zástupci zemí Německa, Belgie, Kanady, Dánska, Španělska, Francie, Itálie, Irska, Islandu, Japonska, Malty, Nizozemska, Norska a Británie odsuzujeme rozhodnutí bezpečnostního kabinetu izraelské vlády, které schvaluje výstavbu devatenáct nových osad na okupovaném Západním břehu Jordánu,“ stojí ve společném prohlášení.
„Opakujeme náš jasný nesouhlas s jakoukoli formou anexe a s rozvojem kolonizace,“ stojí dále v textu. Ten zároveň připomíná, že výstavba židovských osad na Západním břehu je z hlediska mezinárodního práva nelegální a může narušit další fázi mírového plánu pro Gazu, za nímž stojí americký prezident Donald Trump. Podle skupiny zemí rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu může zvýšit nestabilitu v regionu.
„Pevně podporujeme právo Palestinců na sebeurčení,“ stojí v prohlášení čtrnácti států. Ve skupině jsou jak země, které uznaly Stát Palestina, jako například Británie, Kanada, France, Irsko či Španělsko, tak státy, jako Německo, Itálie či Japonsko, které tento krok neučinily.
Státy však vyjadřují svůj „neochvějný závazek vůči spravedlivému a dlouhodobému míru založenému na dvoustátním řešení“. „Opakujeme, že neexistuje alternativa vůči dojednanému dvoustátnímu řešení,“ stojí také v prohlášení.
Netanjahuova vláda však výstavbu dalších osad na tomto palestinském území dlouhodobě podporuje a situace se tam s nástupem poslední Netanjahuovy vlády v prosinci 2022 zhoršila.
Razie izraelské armády a násilnosti židovských radikálních osadníků na tomto území výrazně zesílily po 7. říjnu 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás z Pásma Gazy napadlo Izrael, který v Gaze v odvetě zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.