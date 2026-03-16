Protipovodňová opatření nesplnila cíle, uvedl kontrolní úřad. Resort se ohradil


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

U dotačních programů na protipovodňová opatření, která měla zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu, se nepodařilo tento cíl dostatečně zajistit. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) k výsledkům kontroly peněz, které vynaložilo ministerstvo zemědělství (MZe) na podporu protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Resort se závěry nesouhlasí, projekty podle něj pomohly, v některých případech ale chyběly peníze.

NKÚ zkontroloval 7,1 miliardy korun. Prověřoval přitom, zda ministerstvo peníze v letech 2020 až 2024 vynakládalo účelně, hospodárně a v souladu s předpisy.

Úřad připomíná, že povodně způsobily v tuzemsku v posledních 27 letech škody za celkem 260 miliard korun. Ministerstvo ve své Strategii 2030 stanovilo cíle, jejichž naplnění měly sloužit kromě jiného dotační programy, uvádí NKÚ. Zjistil, že resort u tří z osmi kontrolovaných dotačních programů jejich plánované cíle neplnil, a to hlavně pokud šlo o zlepšení retenční (zadržovací) schopnosti krajiny.

Ministerstvo snižovalo plánované cíle, uvádí NKÚ

MZe tvrdí, že dotační programy podpořily 1758 projektů a všechny pomohly zlepšit ochranu obyvatel před povodněmi a zadržovat vodu v krajině. „Pokud v některých oblastech nedošlo k naplnění celkových cílů, bylo to dáno čistě rozpočtovými důvody, nikoliv nevhodným nastavením programů. (...) Jinými slovy, MZe nemohlo některých cílů dosáhnout pouze proto, že na projekty nezískalo v rámci státního rozpočtu dostatečné prostředky,“ sdělilo ministerstvo.

NKÚ zjistil, že u programů na podporu opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích se ministerstvu nepodařilo dosáhnout stanovených hodnot u deseti z celkem patnácti ukazatelů a u sedmi ukazatelů se nepodařilo cíle splnit ani z poloviny.

„U zbývajících dvou programů, kde nebyly plněny plánované cíle, je MZe opakovaně snižovalo, aby bylo možné jejich plnění vykázat alespoň formálně,“ uvedl NKÚ. Například původní cíl týkající se retenčního objemu byl splněn na 22 procent, ale po jeho snížení už se ho podařilo naplnit na více než sto procent.

„Při kontrole vybraných 35 projektů u sedmi příjemců dotací NKÚ zjistil, že příjemci vynaložili peněžní prostředky určené na realizaci projektů z velké části účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy,“ konstatovali kontroloři.

Nedostatky v účelnosti zjistil NKÚ u čtyř projektů – z toho dva vyhodnotil jako účelné s mírnými nedostatky a u dalších dvou projektů vyhodnotil účelnost jako omezenou. Šlo například o to, že koryto potoka bylo kvůli nedostatečné údržbě zaneseno naplaveninami.

Ministerstvo uvedlo, že při posledních rozsáhlých povodních předloni fungovalo 427 vybudovaných protipovodňových opatření, z toho 355 plnilo ochranu zcela a 62 do dosažení navrhovaného průtoku. Opatření, která vznikla od roku 2000, chrání podle resortu před dopady povodní přes milion obyvatel.

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali rozpočet

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali sněmovní schválení rozpočtu pro letošní rok. Poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se vyslovili pro schodek ve výši 310 miliard korun. V rozpočtu jsou nižší výdaje na obranu oproti závazku NATO. Debata se věnovala také rostoucím cenám pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. V diskusi zmínili také nadprůměrnou konzumaci piva v Česku. Pozvání přijali bývalý ministr financí Ivan Pilný, šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, herec a fotograf Hynek Čermák, redaktorka Deníku N Petra Procházková a spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejících dnech čeká Česko proměnlivé a náladové počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Vysílací rada chtěla evidovat influencery. Po roce splní podmínky teprve první tvůrce

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chtěla začít evidovat české influencery, jejichž videa na sociálních sítích mají dosah srovnatelný s televizemi. Téměř rok po zavedení pravidel ale na seznam regulátora nepřibyl žádný nový tvůrce. Podle zjištění redakce Newsroomu ČT24 se má nyní na seznamu rady objevit první influencer, který stanovená kritéria splňuje.
Hasiči mají nový systém dronů s kamerou, pomáhá zvládat krize na dálku

Hasičům v řízení zásahů nově pomáhá unikátní systém dronů a kamer, díky němuž v reálném čase sdílejí záběry i informace. Ty slouží veliteli opatření, na dálku osloveným expertům, krajským či ministerským krizovým štábům nebo bezpečnostní radě státu. Systém financovaný z projektů ministerstva pro místní rozvoj je v evropském měřítku unikátní.
Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.
Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude v pondělí na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude.
Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
