Zdrojem kontaminace kojeneckých výživ byl olej vyráběný v Číně, uvedla inspekce


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Zdrojem kontaminace mléčných výživ pro kojence toxinem cereulidem byl olej z kyseliny arachidonové, který se vyrábí v Číně. Evropská komise zažádala o kontaktování čínských úřadů, aby získala informace o kontaminovaných šaržích, ale dosud nedostala odpověď, řekla v pátek na webináři ke Světovému dni bezpečnosti potravin Sylvie Kršková z odboru kontroly, laboratoří a certifikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Výživy kontroluje SZPI dosud.

První šarži stahoval výrobce Nestlé v Evropě již 10. prosince, česká inspekce informovala o tomto kroku 19. prosince. Se stahováním z trhu se brzy poté připojili i další výrobci, a to Danone a Lactalis. Na kontaminaci cereulidem narazila Nesté při své interní kontrole v Nizozemí, zmíněný olej odebírala od čínské společnosti Cambio Biotech.

Česká policie se nyní zabývá tím, zda se výrobci nedopustili trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy). Stejně tak policie nejspíše prověří i pozdní varování státu.

Čeští pediatři dostali podle IBFAN pokyny od státu až v polovině března. Hlavní hygienička Barbora Macková vydala varování pro veřejnost na vadné šarže mléka na konci ledna.

Potravinářská inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin
Ilustrační foto

Státní zemědělská a potravinářská inspekce od začátku kauzy zkontrolovala k 1. červnu 291 vzorků, u 287 dokončila rozbory na cereulid a u 280 na bakterii cereulus. Tři vzorky, o nichž již dříve informovala, vyhodnotila jako nebezpečné potraviny. Jednalo se o ty s názvem Happy Mimi, Nutrilon PRO a Nutrilon Advanced Goodnight, které zakázala uvádět na trh.

V dalších pětadvaceti vzorcích se látky vyskytovaly také, ale v takovém množství, které nebylo vyhodnoceno jako nebezpečné, uvedla Kršková. Dosavadní výsledky plošné kontrolní akce lze najít na webu Potraviny na pranýři.

Z dosud známých informací podle Krškové vyplývá, že pouze v Belgii byl cereulid potvrzený ve stolici kojenců, zdravotní problémy se objevily v Evropě ojediněle na různých místech. Cereulid není v šarži rozložený homogenně. „Příznaky intoxikace cereulidem jsou obecně mírné, ale kojenci mladší šesti měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám elektrolytové rovnováhy než starší děti. Dopad expozice toxinu je v závislosti na věku dítěte hodnocen jako nízký až střední,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ).

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Dětská výživa od firmy HiPP

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