Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník


před 39 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Závažné důsledky lesních požárů jak pro životní prostředí, tak pro veřejné zdraví zdůraznil v rozhovoru pro ERTNews Demosthenes Sarigiannis, profesor environmentálního inženýrství na Aristotelově univerzitě v Soluni.

Jak Sarigiannis zdůraznil, důsledky jsou dramatické jak pro ekosystémy, tak pro lidi. Ztráta udržitelnosti ekosystémů má přímý dopad na lidský život.

Zvláštní důraz kladl na biologickou rozmanitost a poznamenal, že probíhající požáry ve středomořských ekosystémech způsobují vážné problémy s odolností. Vysvětlil, že borovici halepské trvá patnáct až dvacet let, než si ve svých šiškách vytvoří životaschopnou zásobu semen. Pokud borový les shoří dříve, než uplyne tato doba, přirozená obnova selže a oblast se trvale promění v křovinatou nebo fryganskou vegetaci. Dodal, že tento jev je již pozorován v Attice a na Peloponésu.

Lesní požár poblíž Athén se zatím stále nedaří dostat pod kontrolu
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Sarigiannis se také zmínil o jedli kefalonské a poukázal na to, že se po požáru neobnovuje a nevytváří strategicky důležité šišky. To znamená, že pokud dojde k jejímu vyhynutí, bude prakticky nemožné ji v časovém horizontu jednoho století obnovit.

Profesor environmentálního inženýrství rovněž zdůraznil, že dopad se neomezuje pouze na rostliny, ale zasahuje i volně žijící zvířata. Vysvětlil, že fragmentace biotopů izoluje živočišné populace, včetně plazů a bezobratlých, což vede ke ztrátě genetického toku. Poukázal také na to, že v důsledku požáru v Dadii v roce 2023 došlo ke ztrátě důležitých hnízdišť supů černých.

Pokud jde o znečištění ovzduší, poznamenal, že koncentrace částic PM2,5 dosáhla 190 mikrogramů na metr krychlový, zatímco bezpečnostní limit činí deset mikrogramů. Vysvětlil, že částice vznikající při spalování biomasy mají vyšší oxidační potenciál než částice z výfukových plynů vozidel, což zvyšuje riziko dýchacích potíží.

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Zároveň poukázal na to, že lesní požáry nespalují pouze vegetaci, ale také domy a materiály vytvořené člověkem, jako jsou izolační materiály, pneumatiky, elektronická zařízení a solární panely, což vede k tvorbě dioxinů, uhlovodíků a těžkých kovů.

Jak již zmínil, popel, který zůstane po uhašení ohně, může být nebezpečný a je třeba jej odstraňovat s velkou opatrností, s použitím respirátoru, rukavic a vody pod nízkým tlakem.

Na závěr zdůraznil, že dopady požáru nekončí uhašením plamenů, neboť lidé jsou jeho vedlejším produktům vystaveni ještě celé měsíce – a to prostřednictvím opětovného rozvíření popela, potenciálně kontaminované vody a potravinového řetězce.

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Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 4. srpna 2026 07:47 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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