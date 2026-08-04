Tři obce na Brněnsku jsou bez pitné vody

Ve třech obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudka a Říčky mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vyplývá to z oznámení Dobrovolného svazku obcí Domašovsko. Ten upozorňuje, že zásoby z kontejnerů je nutné převařit.
Obec Domašov varovala už ve čtvrtek na svém facebooku, že mají lidé vodou šetřit. V pondělí informovala o tom, že zásoby pitné vody došly. Oznámení sdílely na svých facebookových stránkách i obce Rudka a Říčky.
Někteří obyvatelé tuto výzvu pravděpodobně nevyslyšeli, protože spotřeba vody naopak ještě stoupla zhruba o osmdesát kubíků a voda došla úplně.
„Dnes vám musíme oznámit, že vodojem je prázdný. (Čtvrteční) výzva se nesetkala s pochopením, protože situace se ani po tomto opatření nezlepšila. Došlo k úplnému vyprázdnění zásobníků,“ napsal v oznámení předseda Dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha.
„Jedno z posledních míst, kam si v Rudce mohou lidé přijít pro vodu, je kohoutek s pitnou vodou u obecní vodárny. Náhradní cisterny s vodou by do obcí měly teprve přijet až v odpoledních hodinách a měla by je zajistit Brněnská vodárenská akciová společnost,“ řekl redaktor České televize Petr Minařík, který v obcích situaci sleduje.