Tři obce na Brněnsku jsou bez pitné vody


4. 8. 2026Aktualizovánopřed 34 mminutami|Zdroj: ČT24

Ve třech obcích na Brněnsku došla pitná voda. Domašov, Rudka a Říčky mají teď vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Vyplývá to z oznámení Dobrovolného svazku obcí Domašovsko. Ten upozorňuje, že zásoby z kontejnerů je nutné převařit.

Obec Domašov varovala už ve čtvrtek na svém facebooku, že mají lidé vodou šetřit. V pondělí informovala o tom, že zásoby pitné vody došly. Oznámení sdílely na svých facebookových stránkách i obce Rudka a Říčky.

Někteří obyvatelé tuto výzvu pravděpodobně nevyslyšeli, protože spotřeba vody naopak ještě stoupla zhruba o osmdesát kubíků a voda došla úplně.

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Zdroj: ČT24

„Dnes vám musíme oznámit, že vodojem je prázdný. (Čtvrteční) výzva se nesetkala s pochopením, protože situace se ani po tomto opatření nezlepšila. Došlo k úplnému vyprázdnění zásobníků,“ napsal v oznámení předseda Dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha.

„Jedno z posledních míst, kam si v Rudce mohou lidé přijít pro vodu, je kohoutek s pitnou vodou u obecní vodárny. Náhradní cisterny s vodou by do obcí měly teprve přijet až v odpoledních hodinách a měla by je zajistit Brněnská vodárenská akciová společnost,“ řekl redaktor České televize Petr Minařík, který v obcích situaci sleduje.

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Zdroj: ČT24

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