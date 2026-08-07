Slovensko instaluje ruské kamery, tvrdí opoziční hnutí


7. 8. 2026Aktualizováno7. 8. 2026|Zdroj: Aktuality.sk, Sme, Denník N

Slovenské ministerstvo vnitra nejspíš instaluje na silnicích dopravní kamery ruské výroby. Píše to server Aktuality.sk s odkazem na opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS). Strana kritizuje i utajenou smlouvu na nákup kamer a varuje před možným zneužitím údajů. Ministerstvo obvinění odmítá a tvrdí, že systém je bezpečný.

O montáži ruských silničních kamer v zemi hovořili na středeční tiskové konferenci slovenský poslanec Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutí v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.

Podle informací listu Sme jde o zařízení typu Nero R-One od kyperského výrobce Sodasus LTD, který však může být takzvaná schránková firma. Ministerstvo vnitra nasadilo zatím jen dvě testovací kamery tohoto typu, napsal deník.

Technickou specifikaci má tento výrobek schválenou v Chorvatsku a na Slovensku. „Porovnávali jsme opravdu všechny výrobce podle tvaru zařízení, podle krytu, podle umístění konektorů, podle umístění ventilátoru, podle optiky, která je tam použitá, podle rozmístění jednotlivých šroubů pro přichycení na sloupy nebo na další zařízení,“ prohlásil Bátor s tím, že namontované kamery se shodují s ruským výrobkem.

Podle PS jde o výrobek firmy Semicon – ruské firmy sídlící v Petrohradě. Opoziční hnutí v tom vidí zásadní bezpečnostní riziko, protože systém na monitorování dopravy má mít přístup ke státním databázím. Kamery se podle Bátora dají zneužít ke sledování pohybu techniky i osob, jelikož stát má ve svých registrech osobní údaje řidičů i údaje o registrovaných autech.

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Dalším problémem podle PS je, že ministerstvo vnitra nezveřejnilo smlouvu na nákup zařízení. „Je s největší pravděpodobností utajena. A proto se ptáme, jaký je důvod takového utajení, když téměř identické zařízení již zveřejněné v centrálním registru smluv bylo a o tomto se absolutně nemluví,“ podotkl Bátor na brífinku.

Spišiak poukázal na to, že projekt silničních kamer, zabezpečujících dohled nad silničním provozem a odhalování přestupků, je dlouhodobá záležitost. Problém v montáži ruských modelů vidí i v kompatibilitě s okolními státy. „Mohli bychom sledovat organizované zločince integrovaně po celé Evropě,“ upozornil poslanec s tím, že západní partneři ruský systém chtít nebudou.

Za certifikací „kyperských“ a ruských kamer stojí tentýž muž

Web Aktuality.sk na základě vlastního pátrání píše, že certifikaci kamer typu Nero R-One zajistila malá bratislavská IT firma it-s, která na síti LinkedIn označuje za svého generálního ředitele Jána Vigaše. Ten léta působil jako generální ředitel firmy NetPoint, která nechala v roce 2020 na Slovensku typově schválit měřič rychlosti Cordon ruské firmy Simicon LTD, s nímž jsou kamery Nero R-One podle obvinění vzhledově i funkčně takřka identické.

Aktuality.sk také zjišťovaly podrobnosti ohledně kyperské firmy Sodasus LTD a odhalily, že „v dostupných záznamech není u této společnosti uveden žádný skutečný vlastník ani historie působení v daném odvětví: funguje jako čistá schránka, jakých je na ostrově mnoho.“ Jako jediný akcionář je podle webu uvedená firma, jejíž předmětem podnikání je zakládání a správa společností na Kypru. „Jinými slovy: v rejstříku je uveden poskytovatel služby, nikoli vlastník společnosti,“ shrnují Aktuality.sk.

Dále server zjistil, že webové stránky společnosti Sodasus LTD neběží na kyperské infrastruktuře, ale na serverech slovenské společnosti Websupport.

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Vnitro obvinění odmítá

Ministerstvo vnitra zprávu o údajném nasazení ruského sledovacího systému a zpřístupnění databází resortu Ruské federaci odmítá, píší Aktuality.sk. Mluvčí resortu vnitra Matej Neumann řekl agentuře TASR, že na podporu těchto mimořádně závažných obvinění nebyl předložen jediný relevantní důkaz.

Smluvním dodavatelem je podle Neumanna společnost Soitron. Dodávka byla realizována na základě veřejně dostupné smlouvy s touto společností, tvrdí mluvčí.

Ministerstvo v prvotní reakci trvalo na tom, že zařízení nepochází od ruského výrobce s tím, že to vyplývá i z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavem, který identifikuje jeho výrobce. „Zařízení je součástí uzavřené komunikační infrastruktury bez přístupu třetích stran a komunikuje výhradně s vyhrazeným systémem ministerstva,“ uvedl mluvčí.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok
Zdroj: Reuters/Claudia Greco

Mluvčí doplnil, že technické zařízení vytváří pouze záznamy v rozsahu potřebném pro zákonem požadované zdokumentování porušení pravidel silničního provozu. Podle Neumanna zařízení provádí technickou analýzu chování vozidel na silniční komunikaci. Samo ale nevyhodnocuje obsah záznamů ve vztahu k registrům ani k jiným informačním systémům a nemá k nim přístup.

„Samotné zpracování záznamů probíhá až po jejich bezpečném přenosu do vlastních informačních systémů ministerstva. V nich se provede kontrola záznamu, ověření jeho autentičnosti a posouzení jeho relevance z hlediska platných právních předpisů. Až následně může být záznam vyhodnocen a dále zpracován podle stanovených pravidel,“ zní z ministerstva. Třetí strany proto prostřednictvím technického zařízení nemají přístup k databázím ani údajům ministerstva, zdůraznil resort.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že certifikát, na který se představitelé PS odvolávali v souvislosti s dodávkou deseti zařízení německé výroby, se týká jiného typu technického zařízení. Stejně tak uváděná smlouva souvisí s jiným druhem silničních rychloměrů používaných v mobilním nasazení, tvrdí.

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PS ale tvrdí, že má k dispozici dokumenty, které dokazují, že nové kamery na silnicích jsou ruského původu a že ministerstvo vnitra nemluví pravdu, informoval v pátek Denník N. Strana vychází například z toho, že certifikace těchto kamer na Slovensku je prakticky identická s certifikací ruských.

Vnitro v reakci na kritiku nově uvedlo, že chce od dodavatele nových kamer Soitronu, aby prověřil původ zařízení, a také to, že nepředstavují bezpečnostní riziko. Resort se dokonce chystá obrátit na Národní bezpečnostní úřad a požádat ho o nezávislé odborné posouzení, napsal deník Sme.

Z možných rizik má obavy i KDH

Opoziční křesťanští demokraté (KDH) už apelovali na Eštoka, aby se k aféře detailně vyjádřil. Pokud se tyto informace potvrdí, jde podle KDH o vážné bezpečnostní riziko, které může ohrozit citlivé údaje i bezpečnost Slovenska.

„Pokud existuje vážné podezření, že stát nakupuje ruskou technologii schopnou sbírat údaje o pohybu vozidel, ministr vnitra nemůže lidi odbýt ujištěním, že systém je uzavřen. Musí nezávisle prokázat, kdo technologii skutečně vyrobil, jaké komponenty obsahuje a kdo může mít přístup k údajům,“ upozornil podle serveru Sme předseda strany Viliam Karas.

„Ministr často vypráví o cizích hrozbách, ale zanedbává zcela základní povinnosti při ochraně bezpečnosti a suverenity státu. Pokud nedokáže garantovat, že občané ani stát nebudou vystaveni riziku sledování cizí mocností, selhává v jednom ze svých nejdůležitějších úkolů. Pokud se ruský původ potvrdí, bude muset vysvětlit, proč nakupuje citlivé technologie v zemi, která v minulosti Slovensko označila za nepřátelský stát,“ podotkl Karas.

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Generálporučík ve výslužbě Pavel Macko, který je členem mimoparlamentní strany Občianski demokrati Slovenska, doufá, že se jedná o omyl. „Pokud jsou to opravdu ruské kamery, tak můžeme tento stát rovnou rozpustit a zřídit ruský protektorát. Kamery můžou být nejen vstupní bránou do státních databází a systémů, ale mohou sloužit také k navigaci ruských raket a dronů,“ prohlásil Macko.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) navzdory pokračující agresi Ruska vůči Ukrajině nadále udržuje vřelé vztahy s Kremlem, a to i formou osobních schůzek s ruským vládcem Vladimirem Putinem. Kyjev naopak kritizuje za útoky na území Ruské federace a odmítá mu posílat zbraně. Bratislava také několikrát zkomplikovala přijetí protiruských sankcí v rámci Evropské unie.

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