Maďarský postoj asi zablokuje nové sankce proti Rusku

Jednání o dalších sankcích, které chystá EU proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi na Ukrajině, se v pondělí kvůli negativnímu postoji Maďarska patrně neposune kupředu, řekla před jednáním ministrů zahraničí v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó řekl, že dokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska, bude Budapešť blokovat všechna rozhodnutí EU v její prospěch.
Evropský blok se pokouší shodnout na už dvacátém balíku protiruských sankcí den před čtvrtým výročím ruského vpádu na Ukrajinu. Návrh opatření tentokrát míří na ruský bankovní a energetický sektor. Sedmadvacítka zemí jej však musí schválit jednomyslně a Budapešť o víkendu pohrozila, že sankce zablokuje, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska. Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána opakovaně v minulosti blokovala přijetí protiruských sankcí či podporu Ukrajiny.
„Slyšeli jsme jistá velmi silná prohlášení od Maďarska a já bohužel nečekám, že by dnes změnili postoj,“ řekla Kallasová v pondělí při příchodu na jednání. Řada ministrů následně novinářům sdělila, že jejich země podporují nový balík postihů a že by EU měla na začátku pátého roku války dát najevo svůj jasný postoj k ruské agresi.
Unijní ministři kritizují Maďarsko
„Očekával bych mnohem větší pocit solidarity od Maďarska. Je to docela šokující,“ komentoval postoj Budapešti polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Maďarsko by podle něj mělo Ukrajinu chápat i s ohledem na vlastní zkušenost s invazí Rudé armády v roce 1956. Sikorski řekl, že Maďarsko mělo již řadu let možnost začít nakupovat ropu z jiných zemí než z Ruska za podobné ceny, neučinilo to však.
Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že se s kolegy z dalších zemí pokusí přesvědčit zástupce Maďarska k souhlasu se sankcemi. „Nemyslím, že je správné, aby Maďarsko zrazovalo svůj vlastní boj za svobodu a evropskou suverenitu,“ řekl novinářům.
Maďarský ministr zahraničí Szijjártó ale uvedl v pondělí v televizi M1, že „jsme dali jasně najevo, že dokud s námi bude Ukrajina hrát hry s dodávkami ropy, budeme blokovat každé rozhodnutí EU, které odpovídá jejím zájmům“. Zopakoval, že vzhledem k tomu, že Kyjev ohrožuje zásobování Maďarska energetickými surovinami, nemůže získat přístup k unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,18 bilionu korun). Členové EU včetně Maďarska se dohodli na jejím poskytnutí Kyjevu na prosincovém summitu.
Zástupci vlád zemí EU se podle Kallasové budou bavit také o finanční podpoře napadené země. Diskutovat by měli rovněž o její energetické situaci s ohledem na pokračující ruské útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Tématem schůzky bude i vývoj mírových jednání vedených Spojenými státy. Kallasová dodala, že nevidí velkou šanci na průlom v rozhovorech, v nichž si Moskva stále klade územní požadavky nepřijatelné pro Kyjev.