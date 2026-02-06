Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
EK chce zavést v oblasti energetiky úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy. Omezení se týkají i takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.
„Ruská válka na Ukrajině bude brzy trvat již 1500 dnů. Za celý loňský rok ruské síly postupovaly v průměru patnáct až sedmdesát metrů za den. Dobyly pouze 0,8 procenta ukrajinského území, a to navzdory nejvyšším ztrátám na životech, jaké kdy jakákoli vojenská ofenziva od druhé světové války utrpěla,“ uvedla von der Leyenová. Zatímco se Ukrajina brání na bojišti s mimořádnou odvahou, Kreml podle šéfky EK zdvojnásobil počet válečných zločinů a úmyslně útočí na domy a civilní infrastrukturu. Zasahuje rovněž energetická zařízení, a celé ukrajinské obce tak zůstávají v mrazivých teplotách bez elektřiny.
„Toto není chování státu usilujícího o mír,“ dodala šéfka EK. Rusko podle ní usedne k jednacímu stolu pouze, když k tomu bude donuceno. „To je jediný jazyk, kterému Rusko rozumí,“ doplnila s tím, že právě proto Komise předkládá nový balíček sankcí.
Další blok opatření se týká omezení ruského bankovního systému. „Na seznam zařazujeme dalších 20 ruských regionálních bank a přijmeme opatření proti kryptoměnám, společnostem, které s nimi obchodují, a platformám umožňujícím obchodování s kryptoměnami, abychom zamezili obcházení sankcí,“ stojí v prohlášení Komise.
Šéfka EK vyzvala členské státy, aby co nejdříve schválily sankční balíček. Snahou je, aby se tak stalo do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února.