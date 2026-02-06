Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku


Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.

EK chce zavést v oblasti energetiky úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy. Omezení se týkají i takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.

„Ruská válka na Ukrajině bude brzy trvat již 1500 dnů. Za celý loňský rok ruské síly postupovaly v průměru patnáct až sedmdesát metrů za den. Dobyly pouze 0,8 procenta ukrajinského území, a to navzdory nejvyšším ztrátám na životech, jaké kdy jakákoli vojenská ofenziva od druhé světové války utrpěla,“ uvedla von der Leyenová. Zatímco se Ukrajina brání na bojišti s mimořádnou odvahou, Kreml podle šéfky EK zdvojnásobil počet válečných zločinů a úmyslně útočí na domy a civilní infrastrukturu. Zasahuje rovněž energetická zařízení, a celé ukrajinské obce tak zůstávají v mrazivých teplotách bez elektřiny.

„Toto není chování státu usilujícího o mír,“ dodala šéfka EK. Rusko podle ní usedne k jednacímu stolu pouze, když k tomu bude donuceno. „To je jediný jazyk, kterému Rusko rozumí,“ doplnila s tím, že právě proto Komise předkládá nový balíček sankcí.

Další blok opatření se týká omezení ruského bankovního systému. „Na seznam zařazujeme dalších 20 ruských regionálních bank a přijmeme opatření proti kryptoměnám, společnostem, které s nimi obchodují, a platformám umožňujícím obchodování s kryptoměnami, abychom zamezili obcházení sankcí,“ stojí v prohlášení Komise.

Šéfka EK vyzvala členské státy, aby co nejdříve schválily sankční balíček. Snahou je, aby se tak stalo do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února.

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útok zranil více než 170 lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku.
Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, zní kritika

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního klipu o zfalšování prezidentských voleb. Trumpův příspěvek odsoudili demokraté, včetně guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma. Bílý dům reakce označil za předstírané pobouření.
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují.
Írán označil jednání s USA za dobrý začátek. Američané mlčí

Washington a Teherán v pátek jednaly o íránském jaderném programu. Úvodní část se navzdory původním zprávám odehrála nepřímo. Podle ománského ministerstva zahraničí, které rokování zprostředkovává, se první fáze zaměřila na vytvoření vhodných podmínek k faktické obnově diplomatických a technických jednání. Pokračovat mají podle íránské diplomacie jindy. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí označil páteční schůzky za velmi dobrý začátek.
Hořelo v areálu německého urychlovače. Vědcům obvykle slouží pro „malé Velké třesky“

Ve výzkumném centru v Darmstadtu ve středním Německu vypukl ve čtvrtek rozsáhlý požár. Zachvátil středisko pro výzkum těžkých iontů. Příčinou byl zkrat, uvedla s odvoláním na centrum agentura DPA. Podle hasičů požár napáchal značné materiální škody.
Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

Americký prezident Donald Trump nabídl, že přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku, pokud lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer podpoří přejmenování Dullesova letiště ve Washingtonu a nádraží Penn Station v New Yorku po Trumpovi. Schumer to rázně odmítl s tím, že nemá pravomoc přejmenovávat významné budovy.
Berlínské letiště obnovilo provoz, mrznoucí déšť ho komplikoval dva dny

Mezinárodní letiště u Berlína v pátek dopoledne nefungovalo kvůli mrznoucímu dešti. Letadla nemohla vzlétat ani přistávat. Provoz se podařilo obnovit až po poledni, první stroj odletěl krátce po 13:00, řekl mluvčí agentuře DPA. Rušení spojů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) už i ve čtvrtek.
