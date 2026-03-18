Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Petr Macinka (Motoristé)
„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.

Šéf české diplomacie nevyjádřil jasný názor na to, zda se má Evropa zapojit do vojenských akcí potřebných k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem, jak ji k tomu vyzval americký prezident Donald Trump. Podle něj je to otázka na centrálu Severoatlantické aliance. „Nepochybuji o tom, že NATO se k tomu nějak postaví,“ podotkl.

Zároveň k tématu evropské pomoci Spojeným státům poznamenal, že neslyšel volání po aktivaci článku pět smlouvy o NATO, čímž členský stát Aliance žádá své spojence o pomoc. „Já si nemyslím, že by Američané byli v nouzi,“ zhodnotil vicepremiér Macinka situaci.

Zdůraznil, že českou roli vnímá v diplomacii, a informoval, že se Česko připojilo k rezoluci Spojených arabských emirátů za svobodnou plavbu Hormuzským průlivem. „Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky,“ uvedl ministr. „To asi nikdo nemůže očekávat,“ dodal.

Macinka dal na druhou stranu najevo, že s izraelsko-americkými údery na Írán souhlasí. „Ta operace byla namístě,“ míní. Útoky mají podle něj dva rozměry. Jeden z nich, který dle ministra akcentovaly Spojené státy, je údajné jaderné zbrojení Íránu. „Íránský režim nemluvil pravdu při těch jednáních,“ tvrdí šéf diplomacie s odvoláním na zpravodajské služby k íránsko-americkým jednáním ve Švýcarsku před začátkem války.

Druhým rozměrem je podle Macinky charakter íránského režimu, na jehož svržení podle něj cílí Izrael. Na otázku moderátora, zda je reálné, aby íránský režim padl, ministr odpověděl, že „je reálné, aby byl značně oslaben“. Režim může podle českého vicepremiéra padnout pouze za předpokladu, že ta změna přijde zevnitř.

Považuje za důležité, aby se tamní režim nestal vojenskou diktaturou. Útoky mají podle něj smysl, i kdyby ke změně režimu nevedly. „Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější,“ uzavřel.

Pozornost USA se odvrací od Ukrajiny

K návrhu finského prezidenta Alexandera Stubba, že Evropa může pomoct USA s Hormuzským průlivem, pokud budou Američané více podporovat Ukrajinu, se Macinka nepostavil jednoznačně. Deklaroval však, že ho netěší, že nyní Spojené státy nevěnují Ukrajině pozornost.

„Je špatně, když nyní sledujeme, že se ta záležitost, kdy Ukrajina čelí ruské invazi, odsouvá do pozadí,“ zhodnotil ministr a doplnil, že měl „dlouhý a přátelský“ oběd s ukrajinským velvyslancem, který si mu na to prý také postěžoval.

Šéf diplomacie přiznal, že Kyjev má jistý deficit zbraní, který souvisí s výpadky amerických dodávek, nepovažuje to však za naprosté odříznutí Ukrajiny ze strany Spojených států. „Není pravda, že by se Američané na Ukrajinu úplně vykašlali,“ prohlásil.

Jak vláda zasáhne proti drahé naftě

V souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot předseda Motoristů zmínil, že má vláda připravené řešení, které podle něj může být provedeno „prakticky ihned“. Odmítl však upřesnit jaké. „Bude vhodnější zůstat zdrženlivý,“ řekl.

Zřejmě nepůjde o snížení spotřební daně na benzin a naftu, které společně se zastropováním marží zavedlo Rakousko a na tuzemské scéně ho navrhovala například opoziční ODS. Macinka se k němu vyjádřil tak, že ač ho jako Motorista podporuje, trvalo by podle něj řadu měsíců a bylo by drahé.

Moderátor se vicepremiéra rovněž ptal, zda česká vláda nenapodobí tu slovenskou, která zdražila pohonné hmoty cizincům. Ten to sice kategoricky nevyloučil, ale upozornil, že Česko je v jiné situaci než Slovensko, které podle něj „zažívá krizi na základě přerušení ropovodu Družba“, a řekl, že v tuto chvíli o tom vláda neuvažuje.

Kdy vláda k Macinkovu zmíněnému, leč neprozrazenému řešení přistoupí, podle něj zatím není stanoveno žádným konkrétním parametrem. „Je důležitější vědět, co udělat, a to my víme,“ prohlásil ministr.

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal s odkazem na záchrannou službu server The Times of Israel (ToI). V Dubaji se večer podle novinářů agentury AFP ozvalo několik explozí, podle úřadů protivzdušná obrana sestřelovala íránské drony a rakety. Teherán cílí na městské oblasti v Perském zálivu kvůli přesunu amerických sil, tvrdí podle al-Džazíry íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Teherán také potvrdil zabití ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, který vedl tamní zpravodajské služby.
Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku zahynul jeden člověk, prohlásil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. Později policie upřesnila, že obětí je 61letá žena z regionu. V kabině byla sama. Cestující z ostatních kabin lanovky museli podle Sakice záchranáři evakuovat. Podle agentury DPA se neštěstí stalo v nadmořské výšce kolem dvou tisíc metrů, což ztížilo přístup záchranářů a policie.
Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Zástupci opozice Babišův záměr kritizují. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu, kdy Macinka zmínil, že by Česko neměl reprezentovat Pavel.
VideoÍrán vrací údery Izraeli, chudší arabské periferie řeší nedostatek krytů

První část odvety slíbené Íránem za zabití dvou nejvýš postavených představitelů už na Izrael dopadla. Při útocích koordinovaných s libanonským Hizballáhem zahynul manželský pár seniorů v Tel Avivu. Jinde ztrátám, kromě materiálních, zabránila protivzdušná obrana. Ne všude je ale pravidelně rozmístěná. Obyvatelé chudších arabských periferií si pak stěžují na nedostatek protiraketových krytů. Jejich rozložení je nerovnoměrné. Například pro desetitisícové město Džaldžulja na okraji aglomerace Tel Avivu nabízí speciální aplikace pouhé dva veřejné kryty, z toho jeden v suterénu mešity. Jeden z důvodů je ekonomický.
Představitelé Pákistánu a Afghánistánu oznámili dočasné příměří

Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár ve středu oznámil, že Pákistán kvůli muslimskému svátku íd al-fitr a s ohledem na prosbu Turecka a Saúdské Arábie pozastaví vojenské údery na cíle v Afghánistánu. Dočasný klid zbraní začne podle Tarára platit od středeční půlnoci a potrvá do půlnoci na 24. března. Příměří potvrdil později také mluvčí vlády afghánského Talibanu Zabiulláh Mudžáhid.
VideoSpolupráci s výrobcem letounů F-35 uzavřela poslední z jedenácti českých firem

Dohodu o průmyslové spolupráci na pořízení 24 amerických letounů páté generace F-35 pro českou armádu podepsal ve středu s firmou Lockheed Martin poslední z jedenácti českých subjektů, společnost Ray Service. Její vedení to považuje za „skok kupředu", znamená to pro ni investice do nových kapacit. Další firma, PBS Group, se na vylepšení stíhačky podílí už druhým rokem. Na začátku přitom bylo její důsledné prověření výrobcem. O nákupu stíhaček rozhodla před třemi lety minulá vláda, výcvik prvních českých pilotů má začít v roce 2029. Plná bojeschopnost je nyní plánována na rok 2035. Pořízení letounů a úpravy infrastruktury mají vyjít na 150 miliard korun.
Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
