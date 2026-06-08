Vláda schválila pro příští rok navýšení platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun

Vláda schválila zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má nárůst pomoci zvládnout současné výzvy. Dále schválili účast prezidenta Petra Pavla jako národního řečníka na Valném shromáždění OSN. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) by měl na summitu NATO Českou republiku zastupovat někdo, kdo skutečně rozhoduje.
Ministerstvo zdravotnictví bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má nárůst pomoci zvládnout současné výzvy a doplnit peníze chybějící v systému kvůli deficitním úhradovým vyhláškám z posledních let. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s téměř 563 miliardami korun, výdaje jsou zhruba o patnáct miliard vyšší než příjmy a pojišťovny čerpají rezervy z předchozích let.
Stát posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnání, 2188 korun měsíčně, celkem za rok téměř 158 miliard korun. Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.
Neutrálně se kabinet pravděpodobně postaví k úpravě podmínek pro autorizovanou obalovou společnost, jak je navrhla poslankyně ANO Berenika Peštová. Společnosti, kterou je v Česku EKO-KOM, by podle novely například přibyla povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků ministerstva životního prostředí. Společnost by také poskytovala organizační služby ostatním kolektivním odpadovým systémům za skutečně vynaložené náklady.
Na programu kabinetu je také dokumentace k Národnímu plánu obnovy či materiál ohledně kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků. Ministři by se mohli zabývat i smlouvou mezi Českem, Polskem a Slovenskem o trojstátním hraničním bodu Beskydy. Mezi projednávanými body je i zpráva o vnitřní bezpečnosti v Česku v loňském roce.