Pavel dorazí na jednání vlády, ta rozhodnutí o delegaci na summit NATO odložila


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za účasti prezidenta Petra Pavla bude jednat vláda Andreje Babiše (ANO). Pavel se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš nicméně v pátek uvedl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného 8. června posouvá o dva týdny. Kabinet se bude zabývat mimo jiné zvýšením plateb za státní pojištěnce.

Vláda s prezidentem se v posledních měsících přou o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident trvá na tom, že výpravu povede. Babiš už dříve řekl, že Pavel by být součástí delegace neměl, vláda počítá s účastí předsedy vlády a ministrů obrany a zahraničních věcí.

Pavel oznámil úmysl dorazit na jednání kabinetu ve čtvrtek, zdůvodnil to záměrem projednat koordinaci účasti na jednáních mezinárodních organizací. Podle Babiše však otázka summitu bude na programu až za dva týdny.

Vláda odkládá termín rozhodnutí o složení delegace na summit NATO
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Na pondělním jednání vlády bude ministerstvo zdravotnictví podle Babiše navrhovat zvýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Stát posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce, kterými jsou děti, senioři nebo nezaměstnání, 2188 korun měsíčně, celkem za rok téměř 158 miliard korun. Současná legislativa počítá s automatickou valorizací částky podle vývoje ekonomiky, příští rok se podle tohoto mechanismu měla zvednout o zhruba 3,17 miliardy korun.

Neutrálně se kabinet pravděpodobně postaví k úpravě podmínek pro autorizovanou obalovou společnost, jak je navrhla poslankyně ANO Berenika Peštová. Na programu vlády je také dokumentace k Národnímu plánu obnovy či smlouva mezi Českem, Polskem a Slovenskem o trojstátním hraničním bodu Beskydy. Ministři se budou zabývat i zprávou o vnitřní bezpečnosti v tuzemsku v loňském roce.

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