Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO


před 2 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k Ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o složení delegace 8. června. Předseda kabinetu už dva měsíce trvá na tom, že postoj Česka k obranným výdajům má na summitu vysvětlovat on a členové vlády a nikoliv prezident.

Pavel ale oponuje a říká, že podle ústavy zastupuje stát navenek, a má tak na účast ústavní nárok. „V případě, že by skutečně rozhodnutí vlády bylo takové, které brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavních pravomocí, pak by asi nezbylo nic jiného, než se obrátit na arbitra, a tím je Ústavní soud,“ zdůraznil. Babiš celou věc komentovat nechtěl. „Já jsem v kontaktu s panem prezidentem a platí to, co jsem říkal předtím,“ řekl.

Pavel však argumentuje nejen ústavou, ale i politickými zvyklostmi. Doteď platila dohoda, že na summitech Evropské unie reprezentuje stát premiér, na setkáních NATO pak prezident. I proto na své účasti na summitu trvá. „Já samozřejmě počkám do osmého (června), protože je na vládě, aby se vyjádřila a potom se podle jejího vyjádření zařídím tak, jak už jsem indikoval dříve,“ sdělil.

Členové vlády nicméně trvají na tom, že českou delegaci na červencovém summitu NATO má vést premiér Babiš. S účastí prezidenta nepočítají. „Já si nedovedu představit, že by to po tom, co se odehrálo v posledních týdnech, mělo dopadnout jinak,“ podotkl první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Na otázku, zda jde o hotovou věc, odpověděl, že podle jeho názoru je víceméně rozhodnuto. „Já tam nevidím prostor pro to, aby se shoda našla, zbytečně se to celé zpolitizovalo,“ míní.

  • Kompetenčním sporem si spolu dvě instituce vyjasňují pravomoci. Rozhoduje o něm Ústavní soud. V případě, kdy chce někdo napadnout krok hlavy státu, lze využít i ústavní žalobu na prezidenta.
  • Kompetenční spor na této úrovni řešil Ústavní soud jen jednou. Šlo o guvernéra České národní banky. Prezident Václav Havel jím jmenoval Zdeňka Tůmu, aniž to podpisem schválil tehdejší předseda vlády Miloš Zeman. Nález dal tehdy za pravdu prezidentovi.
  • Po nástupu nové vlády Andreje Babiše (ANO) se o kompetenčním sporu s hlavou státu mluvilo několikrát. Nejprve, když prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem poslance Motoristů Filipa Turka. A nyní, když vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře.
  • Babiš dříve opakovaně řekl, že do Ankary má jet prezident. Opačný názor na začátku letošního roku vyslovil nejprve ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Premiér následně oznámil svou účast 18. března. Pavel reagoval, že ke změně zvyklostí nevidí důvod.
  • V dubnu tento svůj postoj hlava státu formulovala v dopise určeném předsedovi vlády. Definitivně se má rozhodnout 8. června.

Zdroj: ČT24

„Lídr opozice může kritizovat vládu, ale nemá zastupovat Českou republiku (tam), kde se řeší vládní politika,“ prohlásil směrem k Pavlovi šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Prezident ale označení za opozičního politika jednoznačně odmítá. Už více než měsíc vládu ujišťuje, že by na summitu NATO hájil její postoje.

„Prezident, pokud z ústavy zastupuje zemi navenek při oficiálních jednáních a na základě dosavadní platné dělby práce, která platila za předchozích prezidentů, kdy prezidenti zastupovali zemi v NATO a v OSN, se vždycky řídí schváleným mandátem vládou,“ uvedl Pavel 8. května.

Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna
Andrej Babiš (ANO), Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD)

Vláda a prezident se neshodnou v otázce výdajů na obranu

Babiš ve středu oznámil, že už dal ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD) pokyn, aby vládní mandát na zasedání NATO připravil. Hlavní témata jsou podle premiéra jasná. „Jsou tam procenta HDP, jsou tam bojové schopnosti armády, měl by tam být výhled, jak do roku 2035 budeme plnit závazky přijaté na minulém summitu NATO tři a půl plus jeden a půl (procenta HDP),“ vyjmenoval Babiš.

Právě na obranné výdaje má prezident odlišný názor než vláda. Chce, aby Česko už letos dávalo na obranu více než dvě procenta HDP a postupně do roku 2035 směřovalo k úrovni tři a půl procenta HDP. Premiér ale ve středu připustil, že letos ani není jisté, jestli stát překročí dvouprocentní hranici.

„Pokud vláda nebude zvyšovat výdaje na obranu a bude trvat na tom, co říká teď, to znamená, že dvě procenta jsou dostatečná, tak to samozřejmě bude evidentní porušení našeho závazku,“ poznamenal 1. dubna Pavel. Ten naposledy jednal s Babišem o složení české delegace na summit NATO na Pražském hradě 8. května. Tehdy mezi oběma politiky k dohodě nedošlo.

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO)

Opozice vyzývá k nalezení kompromisu

K nalezení kompromisu vyzývá sněmovní opozice. „Je tu stejně tak role prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil, tak je tady zásadní role vlády jako klíčového aktéra v tom, jaká bude zahraniční politika,“ řekl šéf ODS Martin Kupka (ODS).

„Není možné, aby prezidenta, který je notabene přímo volený a dle ústavy má jednoznačně pravomoc zastupovat Českou republika navenek, vláda tímto způsobem omezovala,“ domnívá se předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

V případě, že kabinet účast Petra Pavla na summitu NATO neschválí, by prý prezident do Ankary jako soukromá osoba neletěl.

Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice
Události, komentáře: Hrad, vláda a zahraniční politika

Výběr redakce

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

před 2 mminutami
Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

16:56Aktualizovánopřed 22 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 37 mminutami
Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

před 43 mminutami
Hospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

před 47 mminutami
Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 48 mminutami
Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

před 50 mminutami
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k Ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o složení delegace 8. června. Předseda kabinetu už dva měsíce trvá na tom, že postoj Česka k obranným výdajům má na summitu vysvětlovat on a členové vlády a nikoliv prezident.
před 2 mminutami

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu

Zástupci sudetských Němců i dvě z Wintonových dětí ve čtvrtek v Brně společně uctili památku obětí holocaustu. Akce u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty, zahájila festival Meeting Brno a také sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se poprvé koná v Česku. Na místě bylo zhruba pět set lidí, z toho stovka protestujících, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
16:56Aktualizovánopřed 22 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 37 mminutami

Němečtí poslanci schválili stavbu vysokorychlostní trati Drážďany–Praha

Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo Spolkovému sněmu plány letos v únoru. Uvedlo tehdy, že po schválení nebude nic bránit podpisu smlouvy s Českem.
před 43 mminutami

VideoHospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

K rychlejšímu budoucímu růstu hospodářství jsou potřeba bilionové investice, a to zejména do lidského kapitálu, tedy do vysokých škol, vědy a výzkumu, řekl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dalšími oblastmi jsou pak dostavba dopravní infrastruktury a příprava odolnější energetiky, uvedl v rozhovoru, který vedl Daniel Takáč. Pokud jde o současnost, ekonomický růst stál do loňského roku na spotřebě domácností, ale v posledních čtvrtletích se jeho dalším pilířem staly i investice firem. S rychlejším rozvojem spotřeby domácností lze podle ekonoma počítat nadále, protože bude pokračovat relativně rychlý růst mezd (nyní přes šest procent meziročně), i vzhledem k jejich dřívějšímu silnému reálnému propadu. Nyní jsou podle Marka na úrovni roku 2021. Spotřebu domácností bude podporovat též snižování vysoké míry úspor, jež vznikla při několika minulých krizích. Za největší brzdu pro české hospodářství považuje potíže Německa, až pak dění na Blízkém východě.
před 47 mminutami

Po napadení u školy v Pardubicích zemřela studentka. Podezřelého policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma mladými lidmi. Jedna z osob byla v kritickém stavu převezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Policejní mluvčí Markéta Janovská později ČT sdělila, že napadená osoba svým zraněním podlehla. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK) je obětí studentka, důvodem byly osobní problémy ve vztahu.
15:16Aktualizovánopřed 48 mminutami

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně Mrázové

Resort spravedlnosti podal podnět k prověření ministryně pro místní rozvoj (MMR) Zuzany Mrázové (ANO). Přestupkový úřad má přezkoumat nesrovnalosti v jejím majetkovém přiznání. Ona je považuje za administrativní pochybení a s úřady chce spolupracovat. Opozice hodlá ve sněmovně řešit taky nedávné výroky ministryně.
před 50 mminutami

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
10:46Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Načítání...