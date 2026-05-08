Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře

Prezident Petr Pavel v pátek ráno přijme premiéra Andreje Babiše (ANO). Měli by jednat o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, podle Pavla také o jejich schůzkách s Babišem a výrocích zástupců vládních Motoristů. Prezident chce po schůzce společně s premiérem oznámit, že se summitu zúčastní oba, jinak je Pavel připraven podat kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.
Česko je v posledních týdnech kritizováno převážně ze strany Spojených států za nízké výdaje na obranu, které jsou na hranici plnění přijatých závazků v rámci aliance. Hájit své postoje a výdaje na obranu na summitu by měla podle Babiše vláda, jelikož má na starosti vládní rozpočet.
Na začátku dubna Pavel v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Proti jeho účasti opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice. Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) mají být členy vládní delegace na summitu.
Pavel připustil i cestu na summit NATO po vlastní ose
Pokud by Pavlovu účast na summitu Babiš odmítl, hodlá prezident podat žalobu proti systematickému bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí, řekl v rozhovoru pro Deník N. Uvedl také, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose.
S Babišem chce Pavel také dojednat pravidelné schůzky a plánuje mluvit o aktuálních výrocích Motoristů, tedy Macinkových slovech o méněcenných lidech nebo Turkovu prohlášení o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.