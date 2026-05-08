Pavel se sejde s Babišem, projednají účast na červencovém summitu NATO v Ankaře


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel v pátek ráno přijme premiéra Andreje Babiše (ANO). Měli by jednat o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře, podle Pavla také o jejich schůzkách s Babišem a výrocích zástupců vládních Motoristů. Prezident chce po schůzce společně s premiérem oznámit, že se summitu zúčastní oba, jinak je Pavel připraven podat kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.

Česko je v posledních týdnech kritizováno převážně ze strany Spojených států za nízké výdaje na obranu, které jsou na hranici plnění přijatých závazků v rámci aliance. Hájit své postoje a výdaje na obranu na summitu by měla podle Babiše vláda, jelikož má na starosti vládní rozpočet.

Na začátku dubna Pavel v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Proti jeho účasti opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice. Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) mají být členy vládní delegace na summitu.

Pavel chce s Babišem oznámit společnou účast na summitu NATO, nevyloučil žalobu
Prezident Petr Pavel

Pavel připustil i cestu na summit NATO po vlastní ose

Pokud by Pavlovu účast na summitu Babiš odmítl, hodlá prezident podat žalobu proti systematickému bránění ve výkonu jeho ústavních pravomocí, řekl v rozhovoru pro Deník N. Uvedl také, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose.

S Babišem chce Pavel také dojednat pravidelné schůzky a plánuje mluvit o aktuálních výrocích Motoristů, tedy Macinkových slovech o méněcenných lidech nebo Turkovu prohlášení o deratizaci parazitů na ministerstvu životního prostředí.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel
Finský prezident Alexander Stubb (vlevo) a jeho český protějšek Petr Pavel

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček

Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Na čtvrtečním brífinku řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam Zprávy černé stavby. Zástupci Pirátů i STAN stále požadují její rezignaci.
Meteorologové varují před až extrémní aktivitou klíšťat

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na prodloužený víkend varování před extrémní aktivitou klíšťat. Pro jižní Moravu platí dokonce nejvyšší pátý stupeň. Na většině ostatních území republiky zůstává riziko na vysokém, čtvrtém stupni. Nákaza nemocemi, které klíšťata přenáší, hrozí i ve městech, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře Kateřina Kybicová.
Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
