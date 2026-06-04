V závěru týdne se vystřídá deštivé i slunečné počasí

V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Od čtvrtečního podvečera naprší během přibližně 24 hodin nejčastěji patnáct až dvacet milimetrů srážek, lokálně to může být díky bouřkám i o něco více. V pátek bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky,“ napsali meteorologové. V pátek později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti ubývat – většinou až do vyjasnění.
V sobotu a v neděli očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, při přechodném zvýšení jejího množství se podle nich jen tu a tam vyskytnou slabší přeháňky.
Nejvyšší denní teploty se ve čtvrtek budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 21 stupňů. Pátek bude z následujících dnů nejchladnější, meteorologové předpokládají 16 až 21 stupňů Celsia. „Sobota naváže chladným ránem, teploty klesnou na jedenáct až sedm stupňů Celsia, v údolích leckde až na pět stupňů. Odpoledne teploty dosáhnou dvaceti až 24 stupňů. Teplejší neděle přinese ranní teploty mezi čtrnácti a deseti stupni, odpolední pak mezi 21 a 25 stupni Celsia,“ uvedl ČHMÚ.