Česko zažilo tropickou noc

Česko má za sebou tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku kolísala teplota kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem dvaceti stupňů Celsia, což je teplotní hranice pro tropickou noc, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vlna veder pokračuje v Česku několik dní. V úterý bude na jihu Moravy až 40 stupňů.
„Minimální teploty se k páté hodině ranní pohybovaly nejčastěji kolem dvaceti stupňů Celsia, našla se i místa, kde teploty klesly až ke čtrnácti stupňům, ale stejně tak i lokality, kde celou noc neklesly pod 25 stupňů,“ uvedli meteorologové. Teplotu zaznamenanou v Bystřici označili za těžko uvěřitelnou.
Úterý bude opět tropický den, teploty se nejčastěji dostanou na 34 až 39 stupňů Celsia. „Zejména na jihu Moravy nemůžeme vyloučit ani ojedinělou čtyřicítku,“ informoval ČHMÚ.
Takto vysoké teploty mohou v kombinaci se slunečním zářením a vlhkostí vzduchu působit zátěž na lidský organismus, která bude velmi silná, na jihu Moravy dokonce až extrémně silná. Ochlazení přijde od západu v druhé polovině pracovního týdne.