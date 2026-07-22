Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou charitativní organizaci, která pomáhá migrantům a uprchlíkům, za „extremistickou“ organizaci, což znamená, že i pouhé sledování jejích účtů na sociálních sítích by mohlo vyvolat zájem běloruských úřadů, informoval v úterý deník Gazeta Wyborcza.
Okresní soud v Grodnu rozhodl 14. července o zařazení webových stránek, profilů na facebooku, instagramu a youtube a loga nadace „Okno na Wschód“ („Okno na východ“) se sídlem v Białystoku na „seznam extremistických materiálů“, jak uvádí deník. Nadace o tomto rozhodnutí informovala na svých vlastních profilech na sociálních sítích.
Organizace „Okno na Wschód“ působí v Białystoku již téměř dvě desetiletí a pomáhá migrantům a uprchlíkům z východní Evropy, podporuje uchazeče o zaměstnání, pořádá kurzy polštiny, pomáhá rodinám vyřizovat záležitosti ve školách a na úřadech a realizuje integrační programy, popsala Gazeta Wyborcza.
V prohlášení, z něhož citoval deník, nadace uvedla, že vždy jednala v souladu s polskými zákony a právními předpisy Evropské unie a že jejím cílem je podporovat lidi, kteří se „nacházejí v obtížných životních situacích“.
Zástupci nadace se o zařazení na seznam dozvěděli z registru, který vede běloruské ministerstvo informací. „Tento seznam průběžně sledujeme, protože má přímý dopad na bezpečnost lidí, kteří využívají naši podporu,“ řekl deníku předseda nadace Paweł Mickiewicz.
Doplnil, že organizace již dlouho varuje osoby, kterým pomáhá, před riziky spojenými s běloruskými bezpečnostními službami, a poznamenal, že při hraničních kontrolách dochází někdy k prohlídkám mobilních telefonů a kontrole aktivity na sociálních sítích.
V důsledku toho nadace vyzvala osoby, které se nacházejí v Bělorusku nebo tam plánují cestu, aby pro svou vlastní bezpečnost přestaly sledovat její profily a během svého pobytu nesdílely její obsah.
Článek napsaný PAP vydal server Polskie Radio, poprvé byl publikován 21. července 2026 v 15:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.