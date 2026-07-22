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Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou


před 13 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Běloruský soud označil polskou charitativní organizaci, která pomáhá migrantům a uprchlíkům, za „extremistickou“ organizaci, což znamená, že i pouhé sledování jejích účtů na sociálních sítích by mohlo vyvolat zájem běloruských úřadů, informoval v úterý deník Gazeta Wyborcza.

Okresní soud v Grodnu rozhodl 14. července o zařazení webových stránek, profilů na facebooku, instagramu a youtube a loga nadace „Okno na Wschód“ („Okno na východ“) se sídlem v Białystoku na „seznam extremistických materiálů“, jak uvádí deník. Nadace o tomto rozhodnutí informovala na svých vlastních profilech na sociálních sítích.

Organizace „Okno na Wschód“ působí v Białystoku již téměř dvě desetiletí a pomáhá migrantům a uprchlíkům z východní Evropy, podporuje uchazeče o zaměstnání, pořádá kurzy polštiny, pomáhá rodinám vyřizovat záležitosti ve školách a na úřadech a realizuje integrační programy, popsala Gazeta Wyborcza.

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V prohlášení, z něhož citoval deník, nadace uvedla, že vždy jednala v souladu s polskými zákony a právními předpisy Evropské unie a že jejím cílem je podporovat lidi, kteří se „nacházejí v obtížných životních situacích“.

Zástupci nadace se o zařazení na seznam dozvěděli z registru, který vede běloruské ministerstvo informací. „Tento seznam průběžně sledujeme, protože má přímý dopad na bezpečnost lidí, kteří využívají naši podporu,“ řekl deníku předseda nadace Paweł Mickiewicz.

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Doplnil, že organizace již dlouho varuje osoby, kterým pomáhá, před riziky spojenými s běloruskými bezpečnostními službami, a poznamenal, že při hraničních kontrolách dochází někdy k prohlídkám mobilních telefonů a kontrole aktivity na sociálních sítích.

V důsledku toho nadace vyzvala osoby, které se nacházejí v Bělorusku nebo tam plánují cestu, aby pro svou vlastní bezpečnost přestaly sledovat její profily a během svého pobytu nesdílely její obsah.

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Běloruská vlajka, ilustrační foto

Článek napsaný PAP vydal server Polskie Radio, poprvé byl publikován 21. července 2026 v 15:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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