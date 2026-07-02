V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska


před 31 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Polská prokuratura obvinila jednoho občana Běloruska a jednoho Poláka z náboru osob v Polsku za účelem provádění činností ve prospěch zahraniční zpravodajské služby, uvedly ve čtvrtek úřady.

Podle vyšetřovatelů podezřelí, jimiž jsou 19letý Bělorus Aliaksei B. a 44letý Polák Rafał G., využívali komunikační aplikaci Telegram mimo jiné k náboru spolupracovníků, kteří měli podporovat propagandu autoritářské běloruské vlády.

Podle úřadů byli ve Varšavě zadrženi příslušníky polské Agentury pro vnitřní bezpečnost.

Prokurátoři tvrdí, že tito dva muži působili ve Varšavě a na dalších místech v Polsku v letech 2024 a 2025, kde prostřednictvím telegramu verbovali osoby různých národností také k provádění sabotážních činů.

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Podle Úřadu národního státního zástupce byli najatí lidé placeni v kryptoměně za plnění úkolů, mezi které patřilo fotografování kritické infrastruktury a dalších míst důležitých pro národní bezpečnost země.

Shromážděné materiály byly později využity k propagandistickým účelům běloruskou vládou, upřesnili státní zástupci a vládní úředníci.

Jacek Dobrzyński, mluvčí ministra koordinujícího polské bezpečnostní služby, uvedl, že podezřelí se také účastnili akcí pořádaných běloruskou komunitou ve Varšavě, kde účastníky rovněž fotografovali a natáčeli.

Záznamy byly poté odeslány do Minsku a využity tamními bezpečnostními službami a státním propagandistickým aparátem, doplnil.

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Soud nařídil, aby byl Aliaksei B. držen ve vazbě po dobu tří měsíců. Rafał G. byl mezitím propuštěn pod policejní dohled a bylo mu zakázáno opustit Polsko. Úřady mu rovněž zabavily cestovní pas.

Širší vyšetřování

Tato zatčení jsou součástí širšího vyšetřování špionážní činnosti. V listopadu polské úřady v souvislosti s tímto případem zadržely dalších pět podezřelých – dva Ukrajince a tři Bělorusy – jak informovala státní tisková agentura PAP.

Tři z těchto podezřelých zůstávají ve vazbě, zatímco jeden nezletilý byl umístěn do nápravného zařízení pro mladistvé. Řízení proti dalšímu podezřelému bylo podle státních zástupců zastaveno poté, co tato osoba zemřela.

Úředníci uvedli, že vyšetřování stále probíhá a že je možné, že dojde k dalším zatčením.

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Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 2. července 2026, 13:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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