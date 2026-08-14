Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě devíti milionů eur (225 milionů korun), která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Uvádí to média s odkazem na prohlášení policie. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnani Rocca se odehrálo letos v noci na 23. března.

Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézannův obraz Tasse et plat de cerises (Šálek s talířem třešní) s odhadovanou cenou šest milionů eur (145,2 milionu korun).

Lupiči odnesli také obraz Les Poissons (Ryby) od Renoira a kresbu Odalisque sur la terrasse (Odaliska na terase) od Matisse.

Podle zveřejněných záběrů dva muži se zakrytými tvářemi pronikli v sídle nadace do sbírky francouzského umění v době, kdy muzeum bylo pro veřejnost zavřené. Krádež trvala sotva tři minuty, uvedla policie.

Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur
Italská policie, archivní snímek

Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.

Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.

Výběr redakce

Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

před 33 mminutami
U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, evakuováno bylo i tři sta Čechů

U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, evakuováno bylo i tři sta Čechů

11:09Aktualizovánopřed 45 mminutami
Bezprecedentní deště u Tokia mají osm obětí

Bezprecedentní deště u Tokia mají osm obětí

07:49Aktualizovánopřed 59 mminutami
Plameny se šířily extrémně rychle, popisuje český turista v Chorvatsku

VideoPlameny se šířily extrémně rychle, popisuje český turista v Chorvatsku

před 1 hhodinou
Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem

Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem

04:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole

Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole

před 3 hhodinami
Automobilová federace FIA zrušila omezení pro Rusy a Bělorusy

Automobilová federace FIA zrušila omezení pro Rusy a Bělorusy

před 3 hhodinami
Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v centru Prahy auta, hledají se svědci

Příslušník bezpečnostních sborů rozbíjel v centru Prahy auta, hledají se svědci

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě devíti milionů eur (225 milionů korun), která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Uvádí to média s odkazem na prohlášení policie. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnani Rocca se odehrálo letos v noci na 23. března.
před 33 mminutami

U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, evakuováno bylo i tři sta Čechů

Chorvatští hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru, který ohrožuje známé přímořské letovisko Omiš. Před ohněm muselo utéct přes dva tisíce lidí. Zraněno bylo 36 lidí, sedm z nich bojuje v nemocnici o život. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska, řekl podle agentury AFP a dalších médií šéf hasičů Slavko Tucaković. Ministerstvo zahraničí v Praze uvedlo, že bylo dosud evakuováno přibližně tři sta Čechů. Velký požár je hlášen i jižněji, na poloostrově Pelješac.
11:09Aktualizovánopřed 45 mminutami

Bezprecedentní deště u Tokia mají osm obětí

Nejméně osm lidí zemřelo při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Píše to server BBC News. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Čiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, sedm tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia.
07:49Aktualizovánopřed 59 mminutami

VideoPlameny se šířily extrémně rychle, popisuje český turista v Chorvatsku

Oheň v Chorvatsku vznikl podle českého turisty Jiřího Mikešíka ve čtvrtek před půl devátou. Od silnice začal stoupat dým, který se změnil ve velmi rychle se šířící plameny, popsal muž ve vysílání ČT24. S rodinou se nacházel zhruba osm kilometrů po silnici od letoviska Omiš. „Bylo jasné, že vzhledem k tomu, že máme s sebou vnoučata, musíme něco podniknout. Sbalili jsme nejnutnější věci, naložili děti do auta a vyjeli směr Omiš,“ uvedl Mikešík s tím, že v krizovém centru už měli Chorvati vše pevně v rukou. Na místě byly podle něj k dispozici matrace, deky, spousta jídla, vody, zdravotní pomoc i traumacentrum. S ostatními Čechy si předávali navzájem informace. Turista dále sdělil, že rodina byla registrována v systému Drozd. Varování přišlo ale se zpožděním, což vzhledem k tomu, že jsme byli u vzniku požáru, tak je celkem logické, dodal. Podle informací místní policie by se mohl s rodinou v pátek vrátit do svého ubytovacího zařízení.
před 1 hhodinou

Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem

Stíhačky mise NATO sestřelily v pátek nad ránem dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru, oznámily tamní ozbrojené síly. Aliance později zásah potvrdila. Riga kvůli incidentu vyhlásila vzdušný poplach pro několik oblastí na východě země. Finsko ve stejnou dobu omezilo leteckou a námořní dopravu ve východní části Finského zálivu.
04:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole

Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítilo hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonaly třicet stupňů.
před 3 hhodinami

Automobilová federace FIA zrušila omezení pro Rusy a Bělorusy

Mezinárodní automobilová federace (FIA) zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci, nyní smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát státní hymna. S odkazem na zprávu právního oddělení FIA to píše web the-race.com. I nadále ale platí zákaz FIA pořádat na území Ruska a Běloruska mezinárodní soutěže.
před 3 hhodinami

V Řecku stoupá počet případů nákazy západonilskou horečkou, devět lidí zemřelo

Počet případů nákazy virem západonilské horečky v několika řeckých regionech, zejména v Athénách, výrazně stoupá, uvedl řecký Národní zdravotnický úřad (EODY). Během uplynulého týdne bylo hlášeno 45 nových případů, čímž se celkový počet infekcí tímto virem od začátku letošní sezony zvýšil na 110. Devět lidí starších 65 let od té doby zemřelo.
před 4 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

před 6 hhodinami
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

před 21 hhodinami
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026