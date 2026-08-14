Itálie nalezla ukradené obrazy slavných umělců za miliony eur

Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě devíti milionů eur (225 milionů korun), která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Uvádí to média s odkazem na prohlášení policie. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnani Rocca se odehrálo letos v noci na 23. března.
Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézannův obraz Tasse et plat de cerises (Šálek s talířem třešní) s odhadovanou cenou šest milionů eur (145,2 milionu korun).
Lupiči odnesli také obraz Les Poissons (Ryby) od Renoira a kresbu Odalisque sur la terrasse (Odaliska na terase) od Matisse.
Podle zveřejněných záběrů dva muži se zakrytými tvářemi pronikli v sídle nadace do sbírky francouzského umění v době, kdy muzeum bylo pro veřejnost zavřené. Krádež trvala sotva tři minuty, uvedla policie.
Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.
Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.