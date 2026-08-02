Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Devatenáctiletý francouzský student dostal v Singapuru pokutu 600 singapurských dolarů, tedy v přepočtu téměř deset tisíc korun, za to, že olízl brčko a vrátil ho do automatu na pomerančový džus. Za narušení veřejného pořádku mu přitom hrozily až tři měsíce vězení.
Video incidentu letos v dubnu pobouřilo místní obyvatele. Soud mladíka ve čtvrtek 30. července potrestal pokutou, přičemž jeho právník uvedl, že student „hluboce lituje, že způsobil všechny tyto problémy“.
Devatenáctiletý Didier Gaspard Owen Maximilien na začátku soudního jednání přiznal vinu. Z automatu na pomerančový džus vzal volně dostupné brčko, olízl ho a následně ho vrátil zpět. Celý čin si přitom natočil. Podle deníku The Straits Times se záběry rychle rozšířily po internetu a vyvolaly skandál v městském státě známém přísným přístupem k „protispolečenskému“ chování.
Soud zvolil peněžitý trest
Soudkyně Kelly Hoová při vynesení rozsudku uvedla, že vzhledem k věku mladého Francouze a povaze přečinu nepovažuje za vhodné uložit mu probační dohled ani veřejně prospěšné práce.
S jejím hodnocením souhlasila také obžaloba, podle níž patřil čin mezi méně závažné přečiny. Student sice porušil hygienická pravidla, olíznuté brčko však nikdo nepoužil, a podle žalobců proto nebylo možné prokázat, že francouzský mladík někomu způsobil újmu.
Muž po jednání opustil soud v tmavém obleku a bílé košili bez kravaty. Doprovázeli ho rodiče, kteří byli přítomni také v soudní síni. Nikdo z nich s novináři nemluvil.
Evropanův právník Kalidass Murugaiyan žádal, aby soud namísto probačního dohledu uložil pouze pokutu. „Hluboce lituje, že způsobil všechny tyto problémy,“ uvedl v závěrečné řeči.
Mladík, který v Singapuru pobývá na studentské vízum, byl během řízení propuštěn na kauci. Od září má pokračovat ve studiu ve Francii. Na konci dubna mu soud dovolil odjet na třítýdenní pracovní stáž do filipínské Manily, která byla povinnou součástí jeho studia. Poté se do Singapuru vrátil.
Podle soudu si byl Francouz vědom toho, že svým jednáním může způsobit neoprávněnou ztrátu nebo škodu společnosti iJooz, která automat provozuje. Firma musela po incidentu vyměnit všech 500 brček v zařízení.
Singapurské úřady a soudy přistupují k narušování veřejného pořádku velmi přísně. V loňském roce například odsoudily šestadvacetiletého Australana k devíti dnům vězení a následně ho vyhostily poté, co se během asijské premiéry filmu Wicked rozběhl směrem ke zpěvačce Arianě Grande.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 30. července 2026 08:53 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.