Rojí se v sadech i na vinicích. Itálie se potýká s broukem z Dálného východu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Rojí se po sadech a vinicích a zanechávají za sebou listy s vykousanými mřížkami, což oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Brouk se šíří i do dalších evropských zemí.

Listokaz japonský (Popillia japonica) je běžným škůdcem ve Spojených státech, kam se dostal už před více než stoletím. Mezi tamními farmáři je důvěrně známý jako „japonský brouk“, na evropském kontinentu je však relativním nováčkem, napsala agentura AP.

Poprvé byl zaznamenán v roce 2014 poblíž milánského letiště Malpensa a během následujících let se rozšířil do zbytku Lombardie a dál do Piemontu či Valle d’Aosta, kde se loni objevil na terasovitých vinicích nad městečkem Donnas.

„Sledujeme, jak se listokaz postupně šíří z terasy na terasu napříč našimi historickými vinicemi,“ řekl AP vinař Luciano Zoppo Ronzero, který na terasovitých vinicích pěstuje révu odrůdy Nebbiolo. „Nyní jsme asi na desáté terase a už vidíme nájezdy listokazů. To znamená, že se živí rostlinami a postupně postupují výše do hor,“ dodal.

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Ilustrační foto

Jelikož tento brouk původem z Japonska nemá žádné přirozené predátory a na jídelníčku má více než 300 druhů rostlin a stromů, byl zařazen na seznam prioritních škůdců Evropské unie. To znamená, že je „nutné vyvinout úsilí k omezení jeho výskytu“ a rovněž hubení škůdce tam, kde už se stihl rozšířit.

Brouk se již pevně zabydlel v Itálii, Švýcarsku a Německu, kde se úsilí tamních úřadů soustředí na omezení jeho dalšího šíření. Ve Francii a Španělsku velikost tamních populací stále dává farmářům šanci na vyhubení listokaza, uvedla entomoložka z Milánské univerzity Daniela Lupiová.

Brouk rostliny oslabí, ale nezabije

Zemědělská lobby Coldiretti uvádí, že tento škůdce představuje velkou hrozbu pro zemědělství, protože se šíří údolím řeky Pád, jež je italskou obilnicí. Dosavadní škody se však těžko kvantifikují, protože způsob, jakým brouk ožírá dužinu listů, často rostlinu oslabuje a snižuje výnos, aniž by nutně zdravé rostliny přímo zahubil.

„V některých oblastech brouk zničil úrodu,“ prohlásil Lorenzo Bazzana, vedoucí ekonomického oddělení v Coldiretti. Larvy, obecně známé jako housenky, se živí také kořeny trav, čímž poškozují trávníky a golfová i sportovní hřiště.

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Listokaz japonský je nenasytný a při hledání potravy se pohybuje ve velkých rojích. Dospělí brouci se také přemisťují na vlacích, v autech a letadlech. Po letních měsících, kdy se hojně krmí, se brouci páří a jejich larvy se živí travinami, dokud nedosáhnou dospělosti. Celý cyklus se posléze opakuje.

Šanci přináší útok na larvy

Vinař Zoppo Ronzero se obává jak o své historické terasovité vinice vytesané do horského svahu a stabilizované staletými kamennými zídkami, tak o úrodu. Tím, že brouci spasou listy révy, vystavují hrozny slunci a zároveň u rostlin výrazně snižují schopnost fotosyntézy.

„Děsí mě, že hrozny nakonec nedozrají. A pokud tomu tak bude, znamená to, že domů nepřineseme skvělou sklizeň, jak jsme doufali, ale něco nepoužitelného,“ přiblížil své obavy Ronzero.

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Podle Bazzany je největší nadějí na vyhubení škůdců útok na larvy. Brouci byli nedávno zjištěni v blízkosti letiště Valerio Catullo ve Veroně a odborníci provádějí v okolní oblasti pokusy s vysazením mikroskopického parazita, který by larvy napadal.

Široce se také používají feromonové pasti a vinaři v Donnasu spoléhají na ošetření pesticidy, ačkoli je jejich účinnost krátkodobá a ve strmém terénu jde o pracnou metodu.

„Pokud proti nim nezakročíme, populace listokazů bude dále růst a dojde tak k vážnému poškození ovocných stromů, trav a okrasných rostlin,“ upozornila entomoložka Lupiová. „Pro lidskou populaci listokazi nepředstavují žádný problém, protože tito brouci nejsou nijak zvlášť nebezpeční, ale zato opravdu hodně snižují pěstitelské výnosy,“ dodala.

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