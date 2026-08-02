V Řecku kvůli požárům zatkli dva lidi, plameny stravují i stát Washington

V souvislosti se vznikem rozsáhlého požáru u Korintského zálivu zatkla policie v Řecku dvě osoby, uvádí tamní média. V neděli proti požáru u letoviska Porto Germeno zasahuje na pět set hasičů, kterým se stále nepodařilo zastavit šíření ohně. Stav nouze kvůli rychle se šířícím požárům vyhlásil americký stát Washington. Hasičům na jihozápadě Francie se naopak daří držet oheň nadále pod kontrolou.
Podle vyšetřování hasičů požár v Řecku vznikl kvůli pádu soukromého elektrického vedení od větrné elektrárny do veřejné sítě. Policie tak zadržela člověka, který vypracoval projekt, a osobu, která vedení instalovala, kvůli nedbalosti. Pátrá také po majiteli elektrárny.
Rozsáhlý požár u letoviska Porto Germeno vypukl v pátek a hasiči proti němu zasahují třetím dnem. Situaci komplikoval silný vítr, který napomáhal šíření ohně a současně ztěžoval zásahy ze vzduchu. Na místě jsou zřejmě rozsáhlé materiální škody, oběti hlášené nejsou.
Na severním pobřeží Korintského zálivu v oblasti města Skaloma zasahují také čeští hasiči vyslaní do země v rámci pomocného mechanismu Evropské unie. „V hašení se pokračovalo celou noc a hasiči pracují i v těchto chvílích,“ uvedla kolem nedělních 10:00 tisková mluvčí sboru Klára Ochmanová.
Řecko, které čelí rozsáhlým požárům v létě opakovaně, eviduje aktivní požární ohniska i na dalších místech v zemi. Například na ostrově Kefalonia úřady nechaly evakuovat několik vesnic a osad.
Stát Washington vyhlásil stav nouze
Americký stát Washington vyhlásil stav nouze, jelikož čelí jedné z nejhorších požárních sezon ve své historii. Rychle se rozšiřující oheň donutil k evakuaci tisíce obyvatel města Spokane na severozápadě. Lesní požár nazvaný Old Trails pronikl do Spokane v sobotu odpoledne, informovala místní média. Městské úřady zatím nezaznamenaly žádné zraněné. Do Spokane zamíří na pomoc Národní garda.
Stát Washington zažívá na celém svém území již čtvrtý rok po sobě rekordní sucho. Více než tisíc požárů spálilo tento rok přibližně 172 tisíc hektarů území – dle úřadů se jedná o největší plochu spálené půdy od roku 2021. V současné době hoří dvanáct rozsáhlých požárů na rozloze více než 80 tisíc hektarů, upřesnil úřad guvernéra.
Rekordní sucho a silný vítr vytvářejí nebezpečné podmínky, je zakázáno zakládat ohně ve volné přírodě i při zemědělské činnosti. „Tento rok je již nyní jedním z nejnáročnějších z hlediska lesních požárů v historii, a to jsme teprve na začátku srpna,“ upozornil komisař pro veřejné pozemky Dave Upthegrove.
Na jihozápadě Francie je požár zatím pod kontrolou
Poblíž Bordeaux na jihozápadě Francie hasiči nadále budují protipožární pásy – prořezávají a kácejí vegetaci, aby zabránili dalšímu šíření ohně. V departementu Gironde se podařilo požár, který za necelé dva týdny sežehl 42 tisíc hektarů lesa, dostat pod kontrolu teprve v sobotu.
„Situace zůstává stabilní, požár je pod kontrolou, ačkoli v obcích Lège a Le Porge přetrvávají aktivní ohniska,“ oznámila prefektura. Obyvatelé obou těchto obcí se dosud nemohli vrátit do svých domovů. Na rozdíl od většiny z celkových 224 tisíc osob evakuovaných v nejkritičtější fázi požární krize v regionu.
Prefektura však zdůraznila, že ačkoliv se požár nadále nerozšiřuje, stále není uhašen. „Úroveň pohotovosti v souvislosti s lesními požáry zůstává na červené,“ připomněly úřady. To znamená, že v Gironde stále platí nejvyšší možná francouzská požární výstraha.
V neděli a v pondělí se očekává příjezd dalších posil v rámci Mechanismu civilní ochrany EU v podobě ukrajinských, litevských a polynéských hasičů, jejichž úkoly zatím nebyly upřesněny. Francie zažívá bezprecedentní sezonu lesních požárů. Rozloha spálené plochy již překonala dosavadní rekord z roku 2022. Od začátku letošního roku sežehly požáry ve Francii více než 117 tisíc hektarů lesa.