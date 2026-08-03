USA a Írán začnou podle Trumpa znovu jednat

Spojené státy a Írán v pondělí začnou znovu jednat. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil americký prezident Donald Trump, který předtím odvolal ohlášený rozsáhlý útok proti islámské republice. Zatímco Trump tvrdil, že o odklad úderů žádaly Teherán a další země v regionu, íránská média s odkazem na své zdroje označila prezidentovo tvrzení o teheránské žádosti za lež.
„Očividně nechtěli být napadeni. Znali rozsah útoku, protože ho viděli připravovat,“ řekl Trump v rozhovoru s novináři na palubě prezidentského letounu. Trump o chystaném a následně odloženém útoku řekl, že by byl největší od druhé světové války. Poznamenal, že USA s Íránem hovoří ve „formě vyjednávání“ a že tyto rozhovory začnou v pondělí odpoledne.
Poznamenal, že rozhodnutí odložit údery učinil na žádosti Íránu a amerických partnerů Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Kataru. „A důvod, proč žádali, je ten, že si myslí, že je dohoda,“ uvedl. Poznamenal, že je dohoda o Hormuzském průlivu a že bude i dohoda o íránském jaderném programu.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael 28. února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou. Teherán odpověděl údery proti Izraeli a státům v regionu, na jejichž území jsou americké základny.
Teherán a Washington podepsaly v červnu memorandum o porozumění s cílem zastavit vojenské operace, znovu otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, a dosáhnout dohody o ukončení války do šedesáti dnů. Tři týdny po podpisu však Trump prohlásil příměří za ukončené, protože Írán zaútočil na lodě v Hormuzském průlivu a Spojené státy na to reagovaly dalšími údery. Pákistán, který byl prostředníkem v jednáních mezi Íránem a USA, mezitím uvedl, že dělá vše pro obnovení rozhovorů.