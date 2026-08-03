V Ceutě jsou stále tisíce migrantů, uvádí starosta


3. 8. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve španělském autonomním městě Ceuta na severoafrickém pobřeží je stále tři až pět tisíc migrantů, odhadl v pondělí starosta Juan Jesús Vivas. Podle španělských médií Vivas také zvýšil odhad počtu lidí, kteří ve čtvrtek přišli či připlavali nelegálně z Maroka do Ceuty, na osmdesát tisíc. Španělská vláda hovoří o asi padesáti tisících. Drtivá většina příchozích dobrovolně opustila město v pátek, ostatní odejít nechtějí. Vláda v Madridu v pondělí uvedla, že v Ceutě zůstává na 2,5 tisíce migrantů.

„Ta úzkost, strach a pocit bezmoci a hrůzy, který zažili občané Ceuty, částečně trvají,“ řekl v pondělí Vivas. V rozhovoru s televizí Telecinco také uvedl, že územní celistvost Španělska byla v Ceutě narušena přílivem osmdesáti tisíc lidí. Město má přitom asi 84 tisíc obyvatel. Vivas dodal, že město se stále nevrátilo k normálu, a zdůraznil, že je třeba přijmout řadu opatření, aby se podobná situace neopakovala.

Při čtvrtečních událostech zemřelo nejméně 88 lidí, uvedla v pondělí agentura EFE. Počty obětí, z nichž většina se utopila a další lidé zemřeli při překonávání hraničního plotu či vlnolamů, stále rostou s tím, jak armáda a policisté nacházejí další mrtvé v moři. Marocké úřady v neděli večer uvedly, že dosud našly jedenáct těl.

Vedení Ceuty v pondělí informovalo, že centrum pro imigranty ve městě, které má kapacitu šest set osob, je zcela plné. V jeho okolí přespává na ulici asi tisíc migrantů.

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