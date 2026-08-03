Google stáhl nástroj, kterým umožnil falšovat satelitní snímky


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24, BBC Verify, Reuters, ČTK

Společnost Google nasadila a pak rychle zrušila novou funkci, která umožňovala upravovat satelitní snímky. Po stížnostech expertů přiznala, že možností zneužití bylo příliš.

Zřícená Eiffelova věž v Paříži, propadlina pohlcující pyramidu v Gíze, hořící Moskva, nebo ruské tanky v ukrajinském hlavním městě. Pokud by se někdo podíval o víkendu na jinak spolehlivé satelitní fotografie, viděl by neexistující situace a falešné stavby. To všechno kvůli společnosti Google, která spustila a krátce poté stáhla novou AI službu, která umožnila jednoduché a rychlé vytváření takových materiálů.

Snímky se daly vytvářet bez jakýchkoliv technických znalostí: stačilo k jakémukoliv satelitnímu, leteckému nebo 3D snímku z Google Earth zadat textový příkaz pro úpravu, podobně jako se komunikuje s chatboty.

GALERIE
Modifikované fotografie z Google Earth

Google slibuje přísnější pravidla

Google nechal kontroverzní službu fungovat necelé dva dny. Jejím stažením reagoval na reportáž a článek britské stanice BBC, která popsala, jak tisíce lidí tuto funkci zneužívají k šíření nebezpečných dezinformací.

„Zaznamenali jsme, že odborníci v oblasti geoprostorových dat tuto funkci využívají k celé řadě užitečných účelů, nicméně jsme také zaznamenali případy, kdy uživatelé sdíleli snímky obrazovky s vygenerovanými obrázky, které zřejmě porušují naše zásady,“ uvedla společnost Google na síti X.

Dodala, že tuto funkci dočasně pozastavuje, zatímco pracuje na zavedení přísnějších ochranných opatření. Společnost nespecifikovala, jaké typy obrázků porušovaly její zásady. Google se současně brání tím, že obsah vytvořený pomocí jeho nástrojů na bázi umělé inteligence obsahuje neviditelné vodoznaky, které signalizují, že se jedná o padělek nebo upravený obrázek, a dodal, že kdokoli, kdo si „není jistý pravostí obrázku“, si jej může ověřit pomocí jiných nástrojů Google: aplikace Gemini či funkce Lens.

Tým BBC Verify ale upozornil, že to není pravda. Tyto kontroly lze obejít a přimět Gemini, aby tyto falešné obrázky z Google Earth označil za skutečné. Tyto falešné snímky byly tak kvalitní, že ani testy s využitím externích nástrojů pro detekci obsahu vytvořeného AI v některých případech nedokázaly upravený obsah z Google Earth identifikovat.

V čem spočívala hrozba

Proč jsou vlastně tyto falešné snímky tak nebezpečné? Pro BBC Verify to vysvětlil expert na detekci umělé inteligence Henry Ajder. Vytváření podobných falešných snímků je obzvlášť problematické u míst, kde probíhají nějaké konflikty.

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI
Logo společnosti Google

„Novináři by možná mohli ten snímek ověřit… a informovat o něm. Ale opět, ne každý to udělá,“ uvedl odborník. Podle něj je nejhorší, že právě v těchto oblastech s konflikty je nejméně času na ověřování informací, každá další dezinformace může způsobit velké škody.

Jak si to představit v praxi? Například v zemi napadené nepřítelem by mohly způsobit paniku snímky jeho jednotek blízko města, nebo fotografie, jež by ukazovaly masakr obránců. Při povodních by mohly reálné zpravodajské informace snadno vytlačit virální ale nepravdiví snímky, které by ukazovaly větší rozliv - což by ohrožovalo práci záchranářů. A v případě voleb v zemi ohrožené migrační krizí by zase mohly voliče ovlivnit falešné kolony nebo davy uprchlíků.

Výběr redakce

Balíkovna se vrací pod Českou poštu

Balíkovna se vrací pod Českou poštu

před 6 mminutami
Bitcoinová kauza míří k soudu, státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi

Bitcoinová kauza míří k soudu, státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi

10:48Aktualizovánopřed 11 mminutami
Google stáhl nástroj, kterým umožnil falšovat satelitní snímky

Google stáhl nástroj, kterým umožnil falšovat satelitní snímky

před 13 mminutami
Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

Ukrajina udeřila na další sklad Wildberries. Rusko bombardovalo okolí Záporoží

před 1 hhodinou
Samosprávy rekordně investovaly, přesto v pololetí hospodařily s přebytkem

Samosprávy rekordně investovaly, přesto v pololetí hospodařily s přebytkem

před 5 hhodinami
Elektromobilita, ale i stárnutí vozového parku. Data odhalují dopravní trendy

Elektromobilita, ale i stárnutí vozového parku. Data odhalují dopravní trendy

před 6 hhodinami
Marocká vláda se poprvé vyjádřila ke krizi v Ceutě, obvinila z ní pašeráky

Marocká vláda se poprvé vyjádřila ke krizi v Ceutě, obvinila z ní pašeráky

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ukrajina zasáhla ruskou leteckou základnu, rafinerii i další sklad Wildberries

Ukrajina zasáhla ruskou leteckou základnu, rafinerii i další sklad Wildberries

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Google stáhl nástroj, kterým umožnil falšovat satelitní snímky

Společnost Google nasadila a pak rychle zrušila novou funkci, která umožňovala upravovat satelitní snímky. Po stížnostech expertů přiznala, že možností zneužití bylo příliš.
před 13 mminutami

Rojí se v sadech i na vinicích. Itálie se potýká s broukem z Dálného východu

Duhově zelení brouci s měňavými krovkami, jejichž původní domovinou je Japonsko, se stávají čím dál větší hrozbou v Itálii. Rojí se po sadech a vinicích a zanechávají za sebou listy s vykousanými mřížkami, což oslabuje rostliny a snižuje úrodu. Brouk se šíří i do dalších evropských zemí.
před 20 hhodinami

Vědci objevili v Amazonii pozůstatky neznámé starověké civilizace

Amazonie se pokládala za prales, který představuje nehostinné prostředí, kde až do příchodu Evropanů neexistovala civilizace. Teď ale finští archeologové prozkoumali asi 4500 kilometrů čtverečních pralesa v západní Brazílii pomocí laserového mapování – a objevili tam obrovské množství míst, která byla v minulosti nečekaně hustě obydlená.
včera v 10:00

„První Evropané“ byli kanibalové, ale nejedli jen děti, naznačuje výzkum

Nové archeologické objevy ve Španělsku prokázaly, že první zástupci rodu Homo, kteří osídlili Evropu, sice byli kanibalové, ale ne kanibalové, kteří by konzumovali jenom dětské maso.
1. 8. 2026

Teplotní rekordy v pátek padly na dvou třetinách stanic

Současná vlna veder přinesla do Česka i v pátek vysoké a mnohde rekordní teploty. Už kolem poledne přepsalo teplotní rekord pět stanic. Celkově během dne padl rekord pro poslední červencový den na 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň třicet let. Pětina stanic pak má nové maximum pro celý červenec, a na pěti procentech padl dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně Celsia.
31. 7. 2026Aktualizováno31. 7. 2026

Maďarsko se chystá na úplné odstavení své jediné jaderné elektrárny

Maďarská jaderná elektrárna Paks zatím kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba v polovičním objemu, než je běžné. Podle agentury MTI to v pátek uvedl premiér Péter Magyar, který ve čtvrtek avizoval brzkou úplnou odstávku elektrárny. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder.
31. 7. 2026

AI od Anthropicu se při testech nabourala do systémů tří firem

Několik týdnů po hackerském útoku modelu umělé inteligence (AI) společnosti OpenAI, vývojáře ChatGPT, její konkurent Anthropic přiznal, že se mu stalo něco podobného. Při testování umělá inteligence Anthropicu neplánovaně vnikla do počítačových systémů tří firem, uvedla na svém blogu společnost. Skutečnost, že se model AI při testu z vlastní iniciativy stal hackerem byla považována za bezprecedentní incident a varovný signál pro technologický průmysl, nyní je však jasné, že to nebyl ojedinělý případ, upozornila agentura DPA.
31. 7. 2026

Srpen bude teplý, naznačují předpovědi. Jeho začátek přinese tropické noci

Zbytek prázdnin bude dle dostupných předpovědí pokračovat v dosavadních trendech, tedy horku ve dne i v noci. První čtvrtina měsíce přinese pokračování vlny veder s teplotami nad 30 stupňů.
31. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

včera v 09:00
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026