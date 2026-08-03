Trumpův vítězný oblouk by výrazně narušil panorama Washingtonu, varuje posudek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vítězný oblouk vysoký 76 metrů, jehož výstavbu prosazuje americký prezident Donald Trump, by změnil panorama Washingtonu natolik, že by narušil výhled z desítek památek v metropoli. V úterý to napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na nový posudek Správy národních parků (NPS).

Oblouk by například narušil symbolické propojení Lincolnova památníku a národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínil by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnil by výhled od Národní katedrály, který oficiální dokumenty označují za „jeden z nejvelkolepějších ve Washingtonu“.

Posudek dopadu výstavby oblouku na okolní historické stavby a pozemky je klíčovou podmínkou, kterou Trumpova administrativa musí splnit před konečným schválením návrhu Národní komisí pro plánování hlavního města. K tomu by mohlo dojít už na její příští schůzce 3. září.

Správa parků má za úkol hledat způsob, jak podobné „negativní dopady“ na historické památky zmírnit v souladu se zákonem o ochraně národního historického dědictví. Očekává se však, že plán bude prosazen téměř beze změny vzhledem k tomu, že šéf Bílého domu nejeví zájem o zmenšení oblouku nebo přesunutí jeho výstavby na jiné místo.

Účelem stavby je dominovat okolí, píše úředník

Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, ležící přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac. Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převýšil více než dvojnásobně. Výška plánované stavby přesahuje výškové limity v hlavním městě. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, píše NYT.

„Tyto nepříznivé dopady jsou záměrné a jsou přímým důsledkem návrhu oblouku – jeho účelem je dominovat okolní krajině,“ napsal v červnovém dopise správy parků Roger Kirchen, památkový úředník státu Virginie poté, co instituce zahájila práce na posudku.

Oblouk v barvě slonové kosti

Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Součástí návrhu jsou zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dva orly.

Na oblouku mají být také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládáno jako Jeden národ pod Bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).

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