Trump mění tvář Washingtonu. Podle kritiků ignoruje názory odborníků

Další kontroverze kolem projektů Donalda Trumpa, který před oslavami 250. výročí americké nezávislosti mění tvář Washingtonu. Prezident ostře kritizoval soudce, který označil za nelegální nadzemní stavbu sálu na místě zbořeného východního křídla Bílého domu. Hlava státu uvedla, že verdikt ohrožuje národní bezpečnost. Stavba je v současnosti kvůli odvolání federálních úřadů pozastavena. Podle Trumpa je americká metropole zanedbaná, kritici mu ale vyčítají, že při snaze zapsat se do její podoby ignoruje zavedená pravidla a názory odborníků.
V areálu Bílého domu roste stadion, který má v polovině června hostit zápasy v ringu u příležitosti oslav dvou set padesáti let americké nezávislosti a taky osmdesátin úřadujícího prezidenta. „Stavíme malou arénu. Něco takového tu nikdy nebylo, zápasy bude sledovat skoro sto tisíc lidí,“ uvedl Trump.
Připravovaná aréna se nachází vedle staveniště na místě zbořeného východního křídla, kde dělníci budují nový sál. Šéf Bílého domu na projekt dohlíží a mluví o něm při téměř každé příležitosti. „Bereme si inspiraci z různých částí světa a krásných epoch,“ říká ke stavbě bývalý developer.
Projekt kritizuje i část republikánů
„Republikáni pošpinili svou pověst bojem za Trumpův sál za miliardu dolarů z peněz daňových poplatníků, přitom nehnuli prstem pro snížení životních nákladů Američanů,“ řekl lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer.
Vůči financování sálu z veřejných peněz roste odpor i mezi republikány. Projekt navíc, stejně jako jiné prezidentovy plány, čelí žalobám. Soudy například řeší nátěr odrazné nádrže mezi prezidentskými památníky, jiný tribunál mezitím rozhodl, že doplnění Trumpova jména na Kennedyho kulturní centrum je bez souhlasu Kongresu nezákonné.
Šéf Bílého domu však tuto kritiku odmítá. Platí to i pro sérii koncertů, které se v centru metropole měly uskutečnit u příležitosti nadcházejících oslav. Řada umělců vystoupení odřekla s tím, že se ukázalo, že půjde o mítink na podporu současné vlády. Organizátoři posléze oznámili, že místo hudební produkce vystoupí s projevem právě současný prezident.