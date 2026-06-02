Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).
WHO zároveň uvedla, že aktuální epidemie si vyžádala v Kongu 48 obětí, zatímco šest lidí se již zotavilo. Nová čísla zveřejnily konžské úřady v pondělí. V sousední Ugandě zdravotníci evidují patnáct potvrzených případů nákazy a jednu související smrt. Podle Reuters to v úterý uvedlo ugandské ministerstvo zdravotnictví.
Podle WHO došlo k poklesu počtu podezřelých případů poté, co zdravotníci část z nich vyloučili při vyšetřování. Někteří pacienti podle úřadů trpěli jinými onemocněními nebo šlo pouze o horečky bez souvislosti s ebolou. Ještě minulý týden se počet pacientů s podezřením na ebolu pohyboval kolem 1100.
„Byli vyřazeni, protože šlo o jiné nemoci nebo jen o horečnaté stavy,“ uvedl mluvčí WHO Christian Lindmeier. Dodal, že počty se mohou v čase měnit podle výsledků testů a epidemiologického šetření.
Podezřelý případ zahrnuje každého, kdo je zachycen epidemiologickým dohledem nebo přijde do zdravotnického zařízení s příznaky. Potvrzené případy představují pouze osoby s pozitivním testem na virus eboly.
Testování zůstává v této vlně nákazy obtížné, mimo jiné proto, že původní diagnostické testy nezachytávají méně běžný kmen Bundibugyo. Ten způsobuje aktuální epidemii a dosud pro něj neexistuje schválená vakcína.
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) označilo současnou epidemii za sedmnáctou zaznamenanou v Kongu. Světová zdravotnická organizace ji již dříve označila za stav mezinárodní zdravotní nouze.