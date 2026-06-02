Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO zároveň uvedla, že aktuální epidemie si vyžádala v Kongu 48 obětí, zatímco šest lidí se již zotavilo. Nová čísla zveřejnily konžské úřady v pondělí. V sousední Ugandě zdravotníci evidují patnáct potvrzených případů nákazy a jednu související smrt. Podle Reuters to v úterý uvedlo ugandské ministerstvo zdravotnictví.

Podle WHO došlo k poklesu počtu podezřelých případů poté, co zdravotníci část z nich vyloučili při vyšetřování. Někteří pacienti podle úřadů trpěli jinými onemocněními nebo šlo pouze o horečky bez souvislosti s ebolou. Ještě minulý týden se počet pacientů s podezřením na ebolu pohyboval kolem 1100.

WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba
Zdravotníci v lékařském středisku v provincii Ituri, v Demokratické republice Kongo

„Byli vyřazeni, protože šlo o jiné nemoci nebo jen o horečnaté stavy,“ uvedl mluvčí WHO Christian Lindmeier. Dodal, že počty se mohou v čase měnit podle výsledků testů a epidemiologického šetření.

Podezřelý případ zahrnuje každého, kdo je zachycen epidemiologickým dohledem nebo přijde do zdravotnického zařízení s příznaky. Potvrzené případy představují pouze osoby s pozitivním testem na virus eboly.

Testování zůstává v této vlně nákazy obtížné, mimo jiné proto, že původní diagnostické testy nezachytávají méně běžný kmen Bundibugyo. Ten způsobuje aktuální epidemii a dosud pro něj neexistuje schválená vakcína.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) označilo současnou epidemii za sedmnáctou zaznamenanou v Kongu. Světová zdravotnická organizace ji již dříve označila za stav mezinárodní zdravotní nouze.

Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé
Karanténní plány USA proti ebole v Keni vyvolaly demonstrace

Výběr redakce

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

14:21Aktualizovánopřed 4 mminutami
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 12 mminutami
Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

před 20 mminutami
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 36 mminutami
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

14:42Aktualizovánopřed 43 mminutami
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

před 1 hhodinou
Forman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Francouzi jsou z Evropanů nejvíce vystaveni kadmiu. Problém souvisí s hnojivy z Maroka

Francie řeší vysokou míru vystavení obyvatel kadmiu, toxickému těžkému kovu, který se do potravního řetězce dostává mimo jiné přes fosfátová hnojiva. Země většinu těchto hnojiv dováží, významnou část z Maroka, kde jsou fosfátové horniny přirozeně bohaté na kadmium. Situaci navíc zhoršuje výjimka, která Francii umožňuje používat hnojiva s vyšším obsahem kadmia, než připouští unijní limit.
před 1 mminutou

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii se v úterý kvůli neohlášené stávce od 14:00 do 21:00 zastavil. Protestují řídící letového provozu ze společnosti Skeyes, oznámilo bruselské letiště. Zrušeny byly stovky letů, některé však mohou z bruselského letiště odlétat po 21:00. Letiště Václava Havla na svých stránkách informovalo o zrušení spoje, který měl do Prahy přiletět v 17:55 a následně odletět do belgické metropole v 18:45.
14:21Aktualizovánopřed 4 mminutami

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
01:46Aktualizovánopřed 12 mminutami

Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo dosáhl 321, zatímco počet podezřelých výrazně klesl na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech, oznámila podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO).
před 20 mminutami

Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent

Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).
před 30 mminutami

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Libanonské úřady naopak uvedly, že izraelský útok z pondělního večera si vyžádal šest mrtvých.
03:05Aktualizovánopřed 36 mminutami

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se 23. června uskuteční schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4). Na tiskové konferenci po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem to řekl nový maďarský premiér Péter Magyar. Podle něj už účast přislíbili polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš (ANO) i slovenský premiér Robert Fico (Smer). Magyar s Merzem hovořili také o Ukrajině. Maďarský premiér řekl, že Budapešť jedná s Kyjevem o jeho menšinové politice a že je ohledně kompromisu optimistický.
14:42Aktualizovánopřed 43 mminutami

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina získala zpět více území, než kolik Rusko za stejné období v květnu obsadilo, čímž se celkový ruský postup poprvé od roku 2023 dostal do záporných hodnot. Informovala o tom ukrajinská analytická skupina DeepState. Podle agentury AFP Ukrajina v květnu osvobodila asi 282 kilometrů čtverečních.
před 1 hhodinou
Načítání...