WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl v neděli dle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, která je ohniskem nákazy.

„Dnes (v neděli) budou propuštěni čtyři lidé, jeden byl propuštěn už předevčírem,“ řekl šéf WHO. „Samozřejmě stále pracujeme na vakcínách a léčbě, ale to neznamená, že se lidé nemohou z eboly zotavit,“ dodal.

WHO už v pátek oznámila, že se jeden pacient zotavil z varianty Bundibugyo, nového druhu eboly, na který neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jednalo se o první zdokumentované uzdravení potvrzeného pacienta z tohoto onemocnění při současné epidemii. Aktuální oficiální údaje WHO v Kongu ukazují 906 pacientů s podezřením na ebolu a 223 podezřelých úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví v sousední Ugandě potvrdilo devět případů a jedno úmrtí.

Lékaři bez hranic (MSF) v sobotu upozornili, že šíření viru je i přes lépe organizovaná zdravotnická zařízení a novou humanitární pomoc nadále rychlejší než reakce. MSF proto vyzvali k okamžitému rozšíření testování, rychlejšímu nasazení humanitárních pracovníků a trvalému přístupu ke zdravotnickému materiálu.

Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel s ohledem na přísné lékařské protokoly pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo epidemii v Ituri 15. května. Odtud se ebola rozšířila do sousední Ugandy.

Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic
Prezident organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim

Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří už zmíněná varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976.

Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí. V letech 2018 až 2020 zemřelo v Kongu kvůli ebole téměř 2300 lidí.

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do vnitrozemí tohoto státu od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Armáda později vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání s tím, že v oblasti na jih od řeky bude provádět údery proti militantnímu hnutí Hizballáh, píše agentura AFP.
Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

Střety fotbalových fanoušků a policie ve Francii si vyžádaly nejméně 219 zraněných z toho osm vážně, píše v neděli BBC. Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 480 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se zápas konal, informovala agentura AFP.
Lidé na severovýchodě USA hlásili exploze, ve skutečnosti šlo o meteor

Obyvatelé severovýchodu Spojených států v sobotu hlásili policii hlasité exploze. Po dvou silných ranách se otřásly budovy ve státech Massachusetts a Rhode Island a úřady pátraly po příčině. Podle Americké společnosti pro meteory (AMS) šlo o meteor. Ohnivou kouli na denní obloze spatřili lidé od státu Delaware až po kanadský Montréal, napsala agentura AP.
Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00. Uzavřena byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.
USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi, oznámilo v noci na neděli na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog, dlouhodobě.
