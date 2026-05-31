WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba

Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl v neděli dle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, která je ohniskem nákazy.
„Dnes (v neděli) budou propuštěni čtyři lidé, jeden byl propuštěn už předevčírem,“ řekl šéf WHO. „Samozřejmě stále pracujeme na vakcínách a léčbě, ale to neznamená, že se lidé nemohou z eboly zotavit,“ dodal.
WHO už v pátek oznámila, že se jeden pacient zotavil z varianty Bundibugyo, nového druhu eboly, na který neexistuje schválená léčba ani vakcína. Jednalo se o první zdokumentované uzdravení potvrzeného pacienta z tohoto onemocnění při současné epidemii. Aktuální oficiální údaje WHO v Kongu ukazují 906 pacientů s podezřením na ebolu a 223 podezřelých úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví v sousední Ugandě potvrdilo devět případů a jedno úmrtí.
Lékaři bez hranic (MSF) v sobotu upozornili, že šíření viru je i přes lépe organizovaná zdravotnická zařízení a novou humanitární pomoc nadále rychlejší než reakce. MSF proto vyzvali k okamžitému rozšíření testování, rychlejšímu nasazení humanitárních pracovníků a trvalému přístupu ke zdravotnickému materiálu.
Lékaři terčem hněvu obyvatel
Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel s ohledem na přísné lékařské protokoly pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo epidemii v Ituri 15. května. Odtud se ebola rozšířila do sousední Ugandy.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Proti některým kmenům eboly existují léky a vakcíny. V Kongu a Ugandě se ale v současnosti šíří už zmíněná varianta viru Bundibugyo, proti které očkování ani účinná léčba neexistují.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nynější epidemie je již sedmnáctá od roku 1976.
Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí. V letech 2018 až 2020 zemřelo v Kongu kvůli ebole téměř 2300 lidí.