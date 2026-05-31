Po vítězství PSG nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti


31. 5. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP, ČT24

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 280 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se finálový zápas ligy konal. Informovala o tom agentura AFP.

Po celé Francii bylo nasazeno asi 22 tisíc policistů, z toho osm tisíc v Paříži. V zájmu minimalizace nepokojů byl pozastaven provoz pařížských tramvají, uzavřeno několik stanic metra a v některých oblastech zastavena autobusová doprava. Bylo poškozeno šest vozidel a dva obchody, píše AFP. Policie zabavila stovky kusů pyrotechniky.

„V průběhu sobotního večera začaly k bulváru Champs-Élysées přijíždět první skupiny z předměstí. Ty už vypadaly tak, že jsou připraveni vyvolávat konflikty s policií, tehdy došlo k prvním útokům na policisty,“ informoval zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Dodal, že obchody si zabednily výlohy.

Skupina fanoušků také vtrhla na pařížský okruh (Le Périphérique), kde na chvíli zastavila dopravu a odpalovala světlice, informovala AFP.

„Naprosto nepřijatelné“

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně sedm policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 280 lidí.

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.

Francie se potýkala s násilnostmi po výhře PSG i v loňském roce, během oslav zemřeli dva lidé a policie zadržela stovky osob.

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Obce žádají spravedlivější podíl z daní. Senátoři se chtějí obrátit na Ústavní soud

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Arktida má za sebou bod zlomu. Na staletí se tam mění životní podmínky

Nová studie naznačuje, že změna chemického složení Severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná.
před 12 mminutami

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.
07:34Aktualizovánopřed 55 mminutami

Poslední legální opoziční strana v Rusku čelí rostoucímu tlaku

Ruský autoritářský režim dlouhodobě stupňuje represe proti liberálně demokratické straně Jabloko. Ta je v zemi poslední legálně fungující opoziční silou. Desítky jejích členů jsou stíhány z politických důvodů nebo už skončily ve vězení. Další úřady zařadily na seznam takzvaných zahraničních agentů.
před 1 hhodinou

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00. Uzavřena byla i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

USA při úderu na loď v Tichém oceánu zabily tři lidi, označily je za pašeráky

Armáda Spojených států v sobotu při útoku na loď na východě Tichého oceánu zabila tři lidi, oznámilo v noci na neděli na síti X velitelství americké armády SOUTHCOM, podle kterého plavidlo provozovaly neupřesněné teroristické organizace. Americká armáda v Karibiku a v Tichém oceánu útočí na plavidla, jejichž posádky považuje za pašeráky drog.
před 3 hhodinami

Kolumbie volí prezidenta, rozhodne se ale zřejmě až ve druhém kole v červnu

Lidé v Kolumbii volí prezidenta na další čtyři roky. Na výběr mají z desítky kandidátů, avšak podle průzkumů mají větší šance jen tři z nich. Žádný z uchazečů ale zřejmě nedostane přes 50 procent hlasů, o nástupci prvního levicového prezidenta Gustava Petra v historii této jihoamerické země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo 21. června.
před 6 hhodinami

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.
před 11 hhodinami
