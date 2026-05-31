Po vítězství PSG nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 280 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se finálový zápas ligy konal. Informovala o tom agentura AFP.
Po celé Francii bylo nasazeno asi 22 tisíc policistů, z toho osm tisíc v Paříži. V zájmu minimalizace nepokojů byl pozastaven provoz pařížských tramvají, uzavřeno několik stanic metra a v některých oblastech zastavena autobusová doprava. Bylo poškozeno šest vozidel a dva obchody, píše AFP. Policie zabavila stovky kusů pyrotechniky.
„V průběhu sobotního večera začaly k bulváru Champs-Élysées přijíždět první skupiny z předměstí. Ty už vypadaly tak, že jsou připraveni vyvolávat konflikty s policií, tehdy došlo k prvním útokům na policisty,“ informoval zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Dodal, že obchody si zabednily výlohy.
Skupina fanoušků také vtrhla na pařížský okruh (Le Périphérique), kde na chvíli zastavila dopravu a odpalovala světlice, informovala AFP.
„Naprosto nepřijatelné“
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně sedm policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 280 lidí.
Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.
Francie se potýkala s násilnostmi po výhře PSG i v loňském roce, během oslav zemřeli dva lidé a policie zadržela stovky osob.